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El Nino 2026 sẽ mạnh kỷ lục?
Video Thời sự

El Nino 2026 sẽ mạnh kỷ lục?

Phan Hậu
Phan Hậu

Sau khi hình thành, El Nino 2026 đang tiếp tục mạnh lên, dự báo sẽ mạnh hơn El Nino kỷ lục năm 2015 - 2016. Ngay trong tháng 6 và tháng 7, miền Trung sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài, có nơi trên 40 độ C.

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