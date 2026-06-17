El Nino 2026 sẽ mạnh kỷ lục?

Tin liên quan Mưa rút, người dân hoảng hồn với bẫy bằng… sầu riêng Cơn mưa lớn kéo dài vào khoảng 18 giờ ngày 15.6 khiến đường số 5, phường Linh Xuân, TP.HCM ngập sâu đúng thời điểm tan tầm. Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải leo lề, dắt bộ giữa dòng nước. Sau khi mưa rút, rác thải ùn ứ trước miệng cống khiến người dân tiếp tục tất bật thu dọn, phản ánh thực trạng ngập nước đô thị vẫn chưa có lời giải dứt điểm. Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề El Nino thời tiết nắng nóng miền Trung Miền bắc El Nino 2026 El Nino là gì
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