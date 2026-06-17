El Nino 2026 sẽ mạnh kỷ lục?

Sau khi hình thành, El Nino 2026 đang tiếp tục mạnh lên, dự báo sẽ mạnh hơn El Nino kỷ lục năm 2015 - 2016. Ngay trong tháng 6 và tháng 7, miền Trung sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài, có nơi trên 40 độ C.