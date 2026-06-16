El Nino chính thức hình thành trên Thái Bình Dương, có thể trở nên rất mạnh

Úc dự báo sản lượng lúa mì của nước này sẽ sụt giảm một phần thời tiết khô hạn ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.6 dẫn thông cáo của Cơ quan Khí tượng Úc (BoM) cảnh báo rằng hiện tượng thời tiết El Nino vừa hình thành ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương và có thể mạnh lên, trở thành một trong những hiện tượng mạnh nhất trong hơn 7 thập niên qua.

Theo đó, nhiệt độ mặt biển trong khu vực đã vượt quá ngưỡng El Nino và các chỉ số khí quyển đều phù hợp với hiện tượng gây ra thời tiết cực đoan.

"Các dự báo đang chỉ ra một hiện tượng El Nino mạnh đến rất mạnh, dựa trên mức độ ấm lên ở khu vực trung tâm Thái Bình Dương nhiệt đới. Khoảng một nửa số mô hình cho thấy hiện tượng này có thể đạt đỉnh ở mức cao nhất kể từ năm 1950", theo thông cáo.

Hiện tượng El Nino là sự ấm lên định kỳ của nhiệt độ mặt biển ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, liên quan lượng mưa ít hơn vào mùa đông và mùa xuân, đặc biệt là ở bờ biển phía đông của Úc và nhiệt độ ban ngày cao hơn ở phía nam.

Các chuyên gia dự báo hiện tượng thời tiết mạnh hơn này sẽ mang đến lượng mưa lớn cho châu Mỹ và thời tiết nóng, khô hạn ở châu Á, nơi việc trồng trọt đã bị gián đoạn, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung lương thực ở khu vực đông dân nhất thế giới.

Hiện tượng thời tiết này đặc biệt gây thiệt hại cho Úc, khi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong nước, một trong những nhà xuất khẩu lúa mì, đường và thịt bò lớn nhất thế giới.

Hiện tượng El Nino gần đây nhất ở Úc được ghi nhận từ năm 2023 đến 2024 đã gây ra thời kỳ 3 tháng khô hạn nhất trong lịch sử. Một trong những đợt El Nino mạnh nhất xảy ra vào năm 2015 và 2016, gây ra hạn hán trên diện rộng, làm giảm sản lượng ngũ cốc và hạt có dầu.