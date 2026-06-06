El Nino cường độ rất mạnh gây mưa lớn cấp tập, thiên tai nguy hiểm

Ngày 4.6 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành ký văn bản gửi Trưởng ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia cảnh báo về xu thế xuất hiện El Nino có cường độ rất mạnh và đề xuất tăng cường chủ động phòng ngừa, ứng phó mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất trong mùa mưa bão năm 2026; nguy cơ cao xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027.

Dự báo El Nino có cường độ rất mạnh, gây ra mưa lớn cấp tập, cực đoan trong những tháng cuối năm nay ẢNH: TN

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, trong thời gian qua nắng nóng đã xuất hiện sớm tại nhiều khu vực trên cả nước; lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, đặc biệt ở Tây nguyên và Nam bộ thiếu hụt từ 30 - 60%, dòng chảy trên nhiều lưu vực sông ở mức thấp.

Tuy nhiên, trong tháng 5, miền Bắc đã xuất hiện nhiều điểm mưa lớn cực đoan cục bộ với cường suất rất lớn trong thời gian ngắn: điển hình như tại Minh Long (Cao Bằng), lượng mưa từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 16.5 đạt 268,2 mm; tại Khe Táu (Quảng Ninh), lượng mưa từ 17 - 19 giờ ngày 16.5 đạt 213,2 mm.

Các dấu hiệu trên cho thấy mặc dù dự báo tổng lượng mưa năm nay có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nhưng nguy cơ xuất hiện các trận mưa cực đoan cục bộ vẫn ở mức cao.

Trong thời gian tới có thể xuất hiện các trận mưa với lượng mưa từ 100 - 200 mm, thậm chí trên 200 mm chỉ trong thời gian từ 1 - 2 giờ, đây là loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, có thể gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt cục bộ và thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Năm 2026 tổng lượng mưa trên cả nước có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có thể ít hơn bình thường.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xu thế xuất hiện El Nino mạnh đến rất mạnh đang gia tăng so với các nhận định trước đây.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng gây ra và nguy cơ cao xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026 - 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp.