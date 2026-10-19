Elem Formulas theo đuổi cam kết an toàn và minh bạch

Công bố thông tin sản phẩm

Thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ELVA, Elem Formulas hiện giới thiệu sáu sản phẩm chăm sóc da, trong đó có Autophagy Melanin Brightening Serum. Thương hiệu cho biết bảng thành phần, hướng dẫn sử dụng và công dụng được công bố để người dùng tham khảo.

Thử nghiệm kích ứng trên ba sản phẩm

Theo báo cáo từ Ellead Co., Ltd. (Hàn Quốc), ba sản phẩm gồm Smart-Lock Purifying Cleansing Oil, Soothing HA Blemish Serum và Exosome Energy Recovery Cream đã được thử nghiệm kích ứng ban đầu trên da. Báo cáo ghi nhận mức kích ứng không đáng kể trong điều kiện thử nghiệm.

Tinh chất Autophagy Melanin Brightening Serum.

Elem Formulas cho biết thương hiệu hướng đến việc cung cấp thông tin để người dùng tìm hiểu trước khi lựa chọn sản phẩm. Các nội dung về thành phần, hướng dẫn sử dụng và kết quả thử nghiệm cần được xem xét theo đúng phạm vi tài liệu tương ứng.

Tìm hiểu về Elem Formulas

Elem Formulas là thương hiệu chăm sóc da thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ELVA, theo đuổi triết lý "Tái lập nền da khỏe".