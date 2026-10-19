    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Elem Formulas theo đuổi cam kết an toàn và minh bạch

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ
    Trong lĩnh vực chăm sóc da, thông tin về sản phẩm và phạm vi kiểm nghiệm là những căn cứ người dùng có thể tham khảo khi lựa chọn mỹ phẩm. Với Elem Formulas, thương hiệu cho biết định hướng 'Tái lập nền da khỏe' được đặt làm nền tảng phát triển danh mục sản phẩm.

    Công bố thông tin sản phẩm

    Thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ELVA, Elem Formulas hiện giới thiệu sáu sản phẩm chăm sóc da, trong đó có Autophagy Melanin Brightening Serum. Thương hiệu cho biết bảng thành phần, hướng dẫn sử dụng và công dụng được công bố để người dùng tham khảo.

    Thử nghiệm kích ứng trên ba sản phẩm

    Theo báo cáo từ Ellead Co., Ltd. (Hàn Quốc), ba sản phẩm gồm Smart-Lock Purifying Cleansing Oil, Soothing HA Blemish Serum và Exosome Energy Recovery Cream đã được thử nghiệm kích ứng ban đầu trên da. Báo cáo ghi nhận mức kích ứng không đáng kể trong điều kiện thử nghiệm.

    Elem Formulas theo đuổi cam kết an toàn và minh bạch - Ảnh 1.

    Tinh chất Autophagy Melanin Brightening Serum.

    Elem Formulas cho biết thương hiệu hướng đến việc cung cấp thông tin để người dùng tìm hiểu trước khi lựa chọn sản phẩm. Các nội dung về thành phần, hướng dẫn sử dụng và kết quả thử nghiệm cần được xem xét theo đúng phạm vi tài liệu tương ứng.

    Tìm hiểu về Elem Formulas

    Elem Formulas là thương hiệu chăm sóc da thuộc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ELVA, theo đuổi triết lý "Tái lập nền da khỏe".

    • Website: elem.com.vn
    • Địa chỉ: Elva Tower, số 211 Trần Não, phường An Khánh, TP HCM.

    Khám phá thêm chủ đề

    ELEM FORMULAS cam kết an toàn Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại ELVA minh bạch Mỹ phẩm

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận