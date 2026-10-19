Elise và NTK Lý Quí Khánh: Tuyên ngôn thời trang ‘FOR HER’ dịp 20.10

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt sáng tạo quan trọng, khẳng định vị thế hàng đầu của Elise trong việc không ngừng nâng tầm trải nghiệm thời trang và tri ân phái đẹp bằng những giá trị duy mỹ đỉnh cao.

Trải qua 15 năm phát triển với hệ thống hơn 130 showroom trên toàn quốc và hơn 2 triệu khách hàng trung thành, Elise không chỉ là biểu tượng thời trang thiết kế công sở - dạo phố cao cấp mà còn sở hữu chuỗi vận hành đồng bộ chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam.

Lần đầu tiên bắt tay cùng NTK Lý Quí Khánh - người nổi tiếng với tư duy sáng tạo hoa lệ và kỹ thuật tinh xảo, Elise mang đến bộ sưu tập giới hạn là sự chắt lọc và hòa quyện hoàn hảo giữa: Chuẩn mực thanh lịch vượt thời gian, tính ứng dụng linh hoạt cùng kỹ thuật cắt may sắc nét và Ngôn ngữ thiết kế lộng lẫy, kiều diễm từ cảm hứng nghệ thuật xa hoa đặc trưng.

BST "FOR HER" ra đời như một bản tuyên ngôn rực rỡ, tôn vinh khí chất tự tin, vẻ đẹp độc bản và vị thế kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam đương đại.

Bà Lưu Nga, Nhà sáng lập Elise, chia sẻ: "Người phụ nữ luôn là nguồn cảm hứng tối thượng trong mọi sáng tạo của Elise. Cú bắt tay lần đầu tiên cùng NTK Lý Quí Khánh trong BST "FOR HER" là lời tri ân trân trọng nhất mà chúng tôi gửi đến phái đẹp dịp 20.10 - trao cho họ không chỉ trang phục, mà là niềm kiêu hãnh và phong thái tự tin tỏa sáng".

NTK Lý Quí Khánh bày tỏ: "Sự hợp tác đầu tiên cùng Elise mang đến cho Khánh cơ hội tiếp cận gần hơn với những người phụ nữ hiện đại thông qua ngôn ngữ thời trang ứng dụng cao cấp. "FOR HER"là món quà tôn vinh trọn vẹn sự quyến rũ, sang trọng và kiêu kỳ của người phụ nữ".

Không chỉ ra mắt một bộ sưu tập thời trang, dự án ELISE x LÝ QUÍ KHÁNH còn là món quà tri ân tinh tế mà ELISE gửi tới hàng triệu khách hàng nữ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Chuỗi sự kiện tri ân toàn hệ thống & Tâm điểm Pop-up tại Vạn Hạnh Mall

Mở đầu cho chiến dịch tri ân lớn nhất mùa lễ hội, Elise triển khai chuỗi chương trình ưu đãi và trải nghiệm đặc quyền tại khắp các cửa hàng trên toàn hệ thống từ ngày 15.10 đến 18.10.

Đặc biệt, điểm nhấn bùng nổ của dự án chính là Sự kiện Pop-up Ra mắt BST "FOR HER" được tổ chức vào 18h30 ngày 17.10.2026 tại Vạn Hạnh Mall (11 Sư Vạn Hạnh, Q.10, TP.HCM). Quy tụ dàn Hoa hậu, Á hậu hàng đầu cùng đông đảo khách mời VIP, sự kiện đã tạo nên một không gian trải nghiệm đa giác quan xa hoa, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới mộ điệu thời trang.

Tâm điểm của sự kiện ra mắt lần này càng trở nên bùng nổ và thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn với sự xuất hiện của Đại sứ thương hiệu ELISE - Hoa hậu quốc tế Huỳnh Thị Thanh Thủy. BST "FOR HER _ ELISE x LÝ QUÍ KHÁNH" sẽ chính thức lên kệ trên toàn hệ thống showroom Elise từ ngày 14.10.2026.

Về thương hiệu Elis

Thành lập từ năm 2011, Elise là thương hiệu thời trang hàng đầu Việt Nam với định vị là công ty đa quốc gia mang đẳng cấp quốc tế, Elise phục vụ hơn 2 triệu khách hàng trung thành cùng 2,000 thiết kế tiên phong mỗi năm. Sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam qua hệ thống vận hành đồng bộ, Elise không ngừng tiên phong xu hướng và nâng tầm phong cách cho người phụ nữ đương đại.