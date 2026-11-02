Elite Fitness tuổi 16: Đầu tư toàn diện, nâng chuẩn trải nghiệm tập luyện

Năm 2026, đội ngũ huấn luyện viên (PT) được nâng cao trình độ theo tiêu chuẩn quốc tế thông qua hợp tác với FEA Group, Monaco Healthcare Clinic, Attivo International, HYROX Việt Nam... Hệ sinh thái sản phẩm mở rộng đa dạng với các chương trình chuyên sâu như EMR, BootySize, tập luyện cho người chơi Pickleball, Pilates/Yoga 1:1, cùng các lớp nhóm thời thượng kết hợp fitness và giải trí, workshop và retreat.

Về công nghệ, phiên bản nâng cấp của Elite App tích hợp tính năng Workout Tracking giúp theo dõi chỉ số InBody, vóc dáng, cung cấp thư viện video bài tập và có kế hoạch bổ sung thêm tính năng Meal Plan và Elite Start để tối ưu hành trình tập luyện.

Song song đó, Elite Fitness mở rộng mạng lưới với câu lạc bộ mới tại HUD Tower (37 Lê Văn Lương, Hà Nội) và chuẩn hóa 7 Tiêu chuẩn Chăm sóc Hội viên. Mọi khoản đầu tư đều hướng tới mục tiêu giúp hội viên xây dựng lối sống khỏe mạnh bền vững theo tinh thần "Nạp đầy cảm hứng - Tận hưởng tinh hoa".