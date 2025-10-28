Elizabeth Hurley khoe cuộc sống 'hoang dã' ở tuổi 60

Elizabeth Hurley hạnh phúc bên Billy Ray Cyrus ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Daily Mail, 6 tháng kể thể khi gây sốc với màn công khai hẹn hò ca nhạc sĩ Mỹ Billy Ray Cyrus (cha của Miley Cyrus), minh tinh Elizabeth Hurley đang hạnh phúc với cuộc sống êm đềm bên bạn trai. Ngôi sao loạt phim The Royals chia sẻ cuộc sống của mình không hào nhoáng như nhiều người nghĩ. Thay vì dành thời gian tụ tập ở những bữa tiệc xa hoa, những sự kiện đình đám của làng giải trí, họ thường cùng nhau tham gia những hoạt động thư giãn, hòa mình với thiên nhiên.

Billy Ray Cyrus sang Anh cùng bạn gái và trải qua mùa hè đầu tiên trong ngôi nhà của Elizabeth Hurley ở vùng Herefordshire và thích thú với cuộc sống yên bình ở đó. Về phần nữ diễn viên 60 tuổi, cô cũng dành nhiều thời gian đến nhà riêng của người yêu ở Tennessee (Mỹ) và gọi đó là một nơi tuyệt đẹp. Người đẹp say sưa về cuộc sống đời thường, từ chuyện cắt tóc cho bạn trai, cùng nhau đến siêu thị, ngắm chim chóc, nhận nuôi rùa cho đến việc dành thời gian cho con cái riêng.

Hurley khoe Damian Hurley (con trai riêng của cô) và Miley Cyrus (con gái riêng của bạn trai) đã gặp gỡ và rất hòa hợp với nhau. Ngôi sao 60 tuổi khoe: "Damian và Miley đã gặp nhau, các con của Billy rất tuyệt và Billy đã dành rất nhiều thời gian cho Damian. Mọi người đều yêu quý nhau, thật dễ thương". Diễn viên phim Gossip Girl cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi bạn trai là người hỗ trợ, tôn trọng sở thích của mình.

Elizabeth Hurley tận hưởng cuộc sống bình yên

Elizabeth Hurley say mê với cuộc sống đồng quê, được bạn trai dạy đánh đàn, cùng nhau ngắm chim chóc, nuôi thú cưng ẢNH: INSTAGRAM NV

Elizabeth Hurley kể cuộc sống của mình và bạn trai không hề rập khuôn theo kiểu showbiz. Minh tinh 6X bày tỏ: "Tôi có một cuộc sống rất thú vị, hoang dã. Tiệc tùng mỗi đêm". Xuất hiện trên chương trình This Morning hồi đầu tháng, mỹ nhân Anh chia sẻ: "Tôi thực sự muốn ở trong ngôi nhà giữa vùng quê mùa hè này, tôi ở nhà với bạn trai mới và chúng tôi ăn uống ngon lành, thư giãn, ngắm chim. Cả hai chúng tôi đều thích chim săn mồi. Chúng tôi có rất nhiều ống kính dài, ống nhòm và thường đến các nơi trưng bày chim chóc".

Hurley khoe đang được bạn trai dạy chơi guitar. "Anh ấy đã viết một bài hát, tôi không biết có phải là về tôi không, nhưng nó dành cho tôi. Bài hát nói về việc tìm kiếm hạnh phúc. Anh ấy luôn ngồi dưới gốc cây với cây đàn guitar", người đẹp kể.

Sắc vóc quyến rũ của Elizabeth Hurley ở tuổi 60. Nữ diễn viên dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống, điều hành thương hiệu đồ bơi riêng kiêm luôn người mẫu. Cô khoe cuộc sống hiện tại của mình "thú vị và hoang dã" ẢNH: INSTAGRAM NV

Elizabeth Hurley và Billy Ray Cyrus gặp nhau lần đầu vào năm 2022 khi quay bộ phim Christmas in Paradise. Tuy nhiên, hai năm trôi qua sau đó, họ không liên lạc với nhau. Đến một ngày, Elizabeth Hurley nhắn tin cho giọng ca Butterfly Fly Away hỏi thăm, động viên khi ông gặp khó khăn trong cuộc sống rồi dần nảy sinh tình cảm. Cặp đôi công khai hẹn hò bằng bức ảnh ngọt ngào đăng lên trang cá nhân hồi tháng 4.2025 khiến người hâm mộ bất ngờ.

Nhắc đến cuộc tình mới, Elizabeth Hurley chia sẻ họ có nhiều điểm chung và tìm thấy sự hòa hợp khi bên nhau. Nữ diễn viên chia sẻ với RTL TV hồi tháng 5: "Chúng tôi rất hạnh phúc, cả hai đều yêu nhạc đồng quê, cả hai đều yêu đất nước này và cả hai đều yêu con cái của mình. Chúng tôi đang hạnh phúc bên nhau". Về phần Billy Ray Cyrus, nam ca sĩ 64 tuổi khen ngợi Hurley là một người tuyệt vời, thông minh, cùng cười, cùng chia sẻ nhiều điều với mình.