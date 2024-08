Elizabeth Taylor từng muốn tự tử trong cuộc hôn nhân 'khủng khiếp' với Eddie Fisher

Qua bộ phim, khán giả nhận ra không phải tất cả các cuộc hôn nhân của Elizabeth Taylor đều hạnh phúc.

Nữ diễn viên quá cố - nổi tiếng với 8 lần kết hôn cùng 7 người chồng - không hề giấu giếm mọi chuyện qua những cuộc phỏng vấn xuất hiện trong bộ phim tài liệu Elizabeth Taylor: The Lost Tapes.

Ngôi sao Hollywood Elizabeth Taylor từng 8 lần kết hôn với 7 người chồng PEOPLE

Về người chồng thứ tư Eddie Fisher - là bạn diễn trong phim BUtterfield 8, Elizabeth Taylor nói thẳng: "Tôi chưa bao giờ yêu Eddie. Tôi chỉ thích anh ấy. Tôi cảm thấy thương hại anh ấy".

Phim tài liệu Elizabeth Taylor: The Lost Tapes của đạo diễn Nanette Burstein lấy 40 giờ trò chuyện giữa Elizabeth Taylor (qua đời ở tuổi 79, vào năm 2011 vì suy tim) và cố nhà báo Richard Meryman. Các băng ghi âm kéo dài từ năm 1964 đến 1965, khi bà đang ở đỉnh cao danh vọng cùng với bạn diễn Richard Burton trong Who's Afraid of Virginia Woolf?, người mà bà đã kết hôn và ly hôn hai lần trong khoảng thời gian từ năm 1964 đến 1976.

Taylor thừa nhận bà "thích nói chuyện" với Fisher (mất năm 2010, ở tuổi 82), "nhưng Mike thì không". Mike Todd là chồng thứ 3 của Taylor, có một đứa con với bà. Ông sản xuất bộ phim Around the World in 80 Days đoạt giải Oscar và qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Vì Fisher là bạn của Todd, Taylor giải thích trong phim tài liệu rằng bà đã bị cuốn vào nỗi đau chung của họ và đồng ý kết hôn với Mike.

Bộ phim của Burstein có cảnh quay Taylor và Fisher ký giấy chứng nhận kết hôn chỉ 3 giờ sau khi thủ tục ly hôn của Fisher và vợ Reynolds hoàn tất vào năm 1959.

5 năm sau, Taylor gọi cuộc hôn nhân với Fisher là "một sai lầm khủng khiếp" trong các cuộc phỏng vấn với Meryman. "Eddie khiến tôi cảm thấy cô đơn. Chúng tôi không bao giờ ra ngoài", bà nhớ lại.

Elizabeth Taylor và Eddie Fisher vào khoảng năm 1960 PEOPLE

Taylor đã rất chán nản đến nỗi từng uống thuốc ngủ "một cách cố ý, bình tĩnh và trước mặt Eddie" trong một nỗ lực tự tử. "Tôi thà chết còn hơn phải đối mặt với việc ly hôn. Tôi đã chán ngấy với cuộc sống này rồi", nữ diễn viên tiết lộ.

Taylor có hai người con trai là Michael Howard và Christopher Edward với người chồng thứ 2 - Michael Wilding, con gái Liza Frances với Mike Todd và con gái Maria McKeown, người mà bà nhận nuôi cùng với Richard Burton.

Sau buổi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes 2024, Elizabeth Taylor: The Lost Tapes khởi chiếu trên HBO vào ngày 3.8.