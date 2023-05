Ella (Ella Chen, tên thật: Trần Gia Hoa) là nữ ca sĩ, diễn viên kiêm MC nổi tiếng đến từ Đài Loan. Cô là một trong 3 mảnh ghép của S.H.E - nhóm nhạc nữ huyền thoại của Đài Loan ra mắt 2001, được biết đến cùng loạt hit Super Star, Ring Ring Ring, What should I do, Say you love me, Don't wanna grow up, Wings of my words…