Elon Musk đáp trả lời chế giễu của diễn viên hài John Oliver

Trong số phát sóng chương trình Last Week Tonight, John Oliver chỉ trích tỉ phú công nghệ bằng cách điểm lại tất cả những tranh cãi và lùm xùm mà ông vướng vào trong năm 2023. Xuyên suốt nội dung phát sóng, người dẫn chương trình liên tục gán ghép Elon Musk với những nhân vật phản diện trong phim.

Chia sẻ cùng khán giả, John Oliver cho biết chương trình nói về câu chuyện xoay quanh Elon Musk - ông trùm công nghệ HBO

Cụ thể trong nội dung chia sẻ của mình, Oliver phơi bày việc Musk đã gây chú ý như thế nào trong năm qua từ việc phóng thử tên lửa mạnh nhất từng được chế tạo, cho đến việc thu hồi 2 triệu ô tô do lo ngại về an toàn. Cùng với đó, Oliver phát một đoạn clip từ Hội nghị thượng đỉnh về DealBook của New York Times ngày 29.11, trong đó Musk đã có những lời lẽ vô căn cứ thậm chí còn chửi thề chống lại các giám đốc điều hành: "Nếu ai đó định tống khứ tôi bằng tiền quảng cáo đều có thể biến luôn đi".



Trước đó, John Oliver còn so sánh Elon Musk với Chip trong Rescue Rangers HBO

Ngay lập tức, Elon Musk đã có những phản hồi với lời lẽ chê bai về cách hành xử của John Oliver. CEO Tesla cho rằng: "Thật bi thảm khi chứng kiến một diễn viên hài có năng lực như John Oliver lại trở thành kẻ yếu đuối". Nam tỉ phú cho biết John đã có những lời lẽ sai sự thật và không làm đúng vai trò của mình là một diễn viên hài.

CEO Tesla viết trên mạng xã hội bày tỏ sự bất bình về lời lẽ của người dẫn chương trình Last Week Tonight INSTAGRAM NV

Ngoài ra, CEO Tesla cũng không ngần ngại lên tiếng phản bác nhiều đối tác trên Twitter, trong đó có Paris Hilton. Elon Musk viết trên Twitter ngày 3.12 năm ngoái: "Chiến dịch quảng cáo không quá thuyết phục. Tôi cho rằng Hilton là một người không biết nấu ăn", với ngụ ý các sản phẩm làm bếp mà Paris Hilton quảng cáo không có tính hấp dẫn khách hàng.



Giám đốc điều hành SpaceX - tỉ phú Elon Musk là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thời đại 4.0 INSTAGRAM NV

Cho đến hiện tại, đại diện từ phía Musk lẫn John Oliver vẫn chưa có phản hồi nào về sự việc giữa cả hai sau bài đăng bất bình của tỉ phú công nghệ.