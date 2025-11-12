Elton John nổi giận tại hậu trường lễ trao giải Rock & Roll Hall of Fame 2025

Theo trang PageSix, huyền thoại âm nhạc Elton John (78 tuổi) đã có một “cơn bốc hỏa” sau hậu trường buổi lễ Rock & Roll Hall of Fame diễn ra tối 9.11 (giờ địa phương) tại Nhà hát Peacock (Mỹ). Nhiều nguồn tin cho biết chương trình kéo dài hơn dự kiến khiến lịch biểu diễn của nam ca sĩ bị dời lại và điều đó khiến ông không giữ được bình tĩnh.

Trước khi trình diễn trên sân khấu, nam danh ca đã tức giận vì chương trình bị chậm trễ Ảnh: AP

Lý do khiến Elton John nổi giận

Một nhân chứng có mặt kể lại rằng Elton John đã lớn tiếng quát mắng ê kíp tổ chức, hỏi: “Các người bị sao vậy? Không ai biết mình đang làm gì à?”. Trong lúc tức giận, ông còn liên tục nhắc: “Máy bay của tôi đang chờ”, thể hiện sự sốt ruột vì lo sợ lỡ chuyến bay riêng.

Một số người trong hậu trường cho hay giọng ca Rocket Man có vẻ rất căng thẳng khi phải đợi đến lượt biểu diễn. Nhưng sau đó, ông nhanh chóng lấy lại tinh thần và bước ra sân khấu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Elton John là người đảm nhận phần biểu diễn tri ân cố nhạc sĩ Brian Wilson - đồng sáng lập nhóm The Beach Boys, người qua đời hồi tháng 6 ở tuổi 82. Ông thể hiện ca khúc God Only Knows, một trong những bản nhạc kinh điển của The Beach Boys, với phong cách giản dị hơn thường lệ khi không mang theo cây đàn piano quen thuộc.

“Ông ấy là người đã truyền cảm hứng cho tôi nhiều hơn bất cứ ai khác trong việc sáng tác và chơi đàn piano. Đây là một đêm tôi sẽ không bao giờ quên”, Elton John xúc động chia sẻ trên sân khấu.

Trước đây, Elton John cũng từng khiến khán giả và đồng nghiệp hoang mang vì cơn giận dữ của mình Ảnh: Reuters

Cơn giận lần này khiến khán giả nhớ lại một kỷ niệm tai tiếng của nam danh ca vào năm 1999, khi ông từng bị cho là nổi nóng với ca sĩ Tina Turner trong buổi tập cho chương trình Diva’s Live ’99. Trong cuộc phỏng vấn năm 2000 với nhà báo Mike Wallace, nữ ca sĩ kể: “Tôi mắc sai lầm khi cố chỉ cho Elton cách chơi bài Proud Mary. Bạn đừng bao giờ chỉ cho Elton John cách chơi đàn piano của ông ấy”. Bà cho biết Elton John đã thực sự nổi giận, bỏ ra khỏi phòng tập trong cơn tức tối nhưng sau đó đã chủ động gửi lời xin lỗi.

Dù từng được biết đến với tính khí nóng nảy, Elton John vẫn là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trong làng nhạc thế giới. Ông được vinh danh tại Rock & Roll Hall of Fame từ năm 1994, từng đoạt 2 giải Oscar và 6 giải Grammy trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Đại diện của Elton John hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc sau hậu trường, song màn trình diễn tri ân của ông vẫn được khán giả đánh giá là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm vinh danh năm nay.