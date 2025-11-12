Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Elton John nổi giận tại hậu trường lễ trao giải Rock & Roll Hall of Fame 2025

Hoài Thương
Hoài Thương
12/11/2025 13:27 GMT+7

Huyền thoại âm nhạc Elton John khiến hậu trường buổi vinh danh náo loạn khi bực bội vì chương trình bị trễ giờ.

Theo trang PageSix, huyền thoại âm nhạc Elton John (78 tuổi) đã có một “cơn bốc hỏa” sau hậu trường buổi lễ Rock & Roll Hall of Fame diễn ra tối 9.11 (giờ địa phương) tại Nhà hát Peacock (Mỹ). Nhiều nguồn tin cho biết chương trình kéo dài hơn dự kiến khiến lịch biểu diễn của nam ca sĩ bị dời lại và điều đó khiến ông không giữ được bình tĩnh.

Elton John nổi giận tại hậu trường lễ trao giải Rock & Roll Hall of Fame 2025 - Ảnh 1.

Trước khi trình diễn trên sân khấu, nam danh ca đã tức giận vì chương trình bị chậm trễ

Ảnh: AP

Lý do khiến Elton John nổi giận

Một nhân chứng có mặt kể lại rằng Elton John đã lớn tiếng quát mắng ê kíp tổ chức, hỏi: “Các người bị sao vậy? Không ai biết mình đang làm gì à?”. Trong lúc tức giận, ông còn liên tục nhắc: “Máy bay của tôi đang chờ”, thể hiện sự sốt ruột vì lo sợ lỡ chuyến bay riêng. 

Một số người trong hậu trường cho hay giọng ca Rocket Man có vẻ rất căng thẳng khi phải đợi đến lượt biểu diễn. Nhưng sau đó, ông nhanh chóng lấy lại tinh thần và bước ra sân khấu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Elton John là người đảm nhận phần biểu diễn tri ân cố nhạc sĩ Brian Wilson - đồng sáng lập nhóm The Beach Boys, người qua đời hồi tháng 6 ở tuổi 82. Ông thể hiện ca khúc God Only Knows, một trong những bản nhạc kinh điển của The Beach Boys, với phong cách giản dị hơn thường lệ khi không mang theo cây đàn piano quen thuộc. 

“Ông ấy là người đã truyền cảm hứng cho tôi nhiều hơn bất cứ ai khác trong việc sáng tác và chơi đàn piano. Đây là một đêm tôi sẽ không bao giờ quên”, Elton John xúc động chia sẻ trên sân khấu.

Elton John nổi giận tại hậu trường lễ trao giải Rock & Roll Hall of Fame 2025 - Ảnh 2.

Trước đây, Elton John cũng từng khiến khán giả và đồng nghiệp hoang mang vì cơn giận dữ của mình

Ảnh: Reuters

Cơn giận lần này khiến khán giả nhớ lại một kỷ niệm tai tiếng của nam danh ca vào năm 1999, khi ông từng bị cho là nổi nóng với ca sĩ Tina Turner trong buổi tập cho chương trình Diva’s Live ’99. Trong cuộc phỏng vấn năm 2000 với nhà báo Mike Wallace, nữ ca sĩ kể: “Tôi mắc sai lầm khi cố chỉ cho Elton cách chơi bài Proud Mary. Bạn đừng bao giờ chỉ cho Elton John cách chơi đàn piano của ông ấy”. Bà cho biết Elton John đã thực sự nổi giận, bỏ ra khỏi phòng tập trong cơn tức tối nhưng sau đó đã chủ động gửi lời xin lỗi.

Dù từng được biết đến với tính khí nóng nảy, Elton John vẫn là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trong làng nhạc thế giới. Ông được vinh danh tại Rock & Roll Hall of Fame từ năm 1994, từng đoạt 2 giải Oscar và 6 giải Grammy trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ. 

Đại diện của Elton John hiện chưa đưa ra phản hồi về vụ việc sau hậu trường, song màn trình diễn tri ân của ông vẫn được khán giả đánh giá là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của đêm vinh danh năm nay.

Tin liên quan

Elton John nổi cơn thịnh nộ khi thu album mới

Elton John nổi cơn thịnh nộ khi thu album mới

Huyền thoại âm nhạc Elton John bùng nổ cảm xúc khi ghi lại những khoảnh khắc chân thực trong quá trình thu âm album mới, hợp tác cùng nữ ca nhạc sĩ người Mỹ - Brandi Carlile.

Khám phá thêm chủ đề

Elton John huyền thoại Elton John Rock & Roll Hall of Fame hậu trường
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận