Elvis Phương ra mắt ca khúc mới ở tuổi 81

Elvis Phương chọn lối hát tự sự, chậm rãi khi thể hiện tình khúc hoài niệm Bài thơ cuối cùng Ảnh: NVCC

Ở tuổi 81, với thâm niên hơn 60 năm đứng trên sân khấu, Elvis Phương không còn phải chạy theo số lượng hay áp lực thị trường. Sự trở lại lần này của ông thuần túy là cuộc dạo chơi mang tính chiêm nghiệm của một người đã đi qua gần hết thăng trầm đời người. Bài thơ cuối cùng (nhạc sĩ Lăng Lập phổ từ thơ Hải Âu) là bản tình ca buồn, nhưng qua cách xử lý của nam danh ca, bài hát không rơi vào sự bi lụy mà mang màu sắc hoài niệm về những ký ức, những cuộc gặp gỡ mà như ông tự sự: "Có thể không còn lần sau".

Nhạc sĩ Lăng Lập chia sẻ, khi cầm trên tay bài thơ của tác giả Hải Âu, ông đã tìm thấy sự đồng điệu và hoàn thành phần nhạc chỉ sau vài ngày. "Đọc qua bài thơ là tôi có nhạc liền", vị nhạc sĩ cho biết. Ông cũng khẳng định, ngay từ khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, người duy nhất ông nghĩ đến là Elvis Phương. Ca khúc không đòi hỏi những quãng cao chót vót hay kỹ thuật lắt léo, mà cần một giọng ca đủ độ chín, đủ sự từng trải để "kể" hơn là "hát".

Và với chất giọng trầm ấm đặc trưng, Elvis Phương đã thể hiện trọn vẹn tinh thần đó. Ông chọn lối hát chậm rãi, nhả chữ tự nhiên như đang thủ thỉ kể lại câu chuyện cũ, có nhớ, có quên, có cả những day dứt trước khả năng "một ngày trở về mà không còn gặp lại nhau nữa".

Sinh năm 1945, Elvis Phương là một trong những tượng đài của tân nhạc Việt Nam. Nhiều năm qua, dù không còn chạy sô dày đặc, ông vẫn bền bỉ thu âm và biểu diễn khi sức khỏe cho phép. Sự bền bỉ ở tuổi xế chiều của ông là điều khiến nhiều thế hệ đàn em nể phục.

Bài thơ cuối cùng chính thức được phát hành trên nền tảng số vào tối 25.5. Ca khúc tiếp tục nối dài mạch âm nhạc của hồi ức và chiêm nghiệm mà Elvis Phương theo đuổi trong những năm gần đây, như lời tri ân gửi đến nhiều thế hệ khán giả đồng hành cùng tiếng hát của ông qua năm tháng.