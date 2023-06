Elvis Presley tự kết liễu đời mình, dằn vặt tội lỗi vì cặp với tình trẻ

Trong loạt phim được công chiếu vào tháng 5 qua, David Stanley thừa nhận anh mình - ngôi sao Elvis Presley - "không thể sống tiếp tục" vì lo ngại mối quan hệ của anh với các cô gái tuổi teen bị phơi bày trong một cuốn sách.

"Vua nhạc rock" Elvis Presley PAGE SIX

David Stanley - cựu thành viên trong "đoàn tùy tùng" của Presley - đã ở Graceland (Mỹ) khi nam ca sĩ qua đời vì đau tim do dùng thuốc quá liều vào tháng 8.1977.

"Sở thích của Elvis là cặp với những cô gái trẻ, độ tuổi 15 hoặc 16, khiến tôi phát ốm", người em trai tuyên bố trong loạt phim, gọi đó là một "phép màu" khi giọng ca Can't Help Falling In Love không bị phơi bày mọi chuyện.

Sau đó, Stanley cáo buộc, "Anh ấy đã thoát khỏi những thứ mà hầu hết mọi người mơ ước vì không làm được: tiền bạc, tài sản, danh tiếng và quyền lực".

David Stanley (trái) - em trai Elvis Presley PAGE SIX

Bộ phim tài liệu Elvis' Women bao gồm nhiều cuộc phỏng vấn với những người phụ nữ tuyên bố được Presley theo đuổi khi còn trẻ, cũng như xem xét mối quan hệ của "Vua nhạc rock" với Priscilla Presley.

Elvis kết hôn với Priscilla Presley vào năm 1967 khi nữ diễn viên mới 21 tuổi còn anh 32. Họ chào đón cô con gái Lisa Marie Presley vào năm sau trước khi chia tay năm 1973.

Mối quan hệ của cặp đôi cũng sẽ được miêu tả trong bộ phim Priscilla của đạo diễn Sophia Coppola, dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới.

Những khán giả hâm mộ Elvis Presley chỉ trích bộ phim sắp chiếu, gọi nó là "khủng khiếp". Một người nói với TMZ: "Thiết kế bối cảnh thật kinh khủng, không giống như Graceland".

Elvis Presley thích đeo đuổi các cô gái tuổi 15, 16 PAGE SIX

Về phần mình, Priscilla Presley đã ủng hộ bộ phim. Bà viết trên Instagram hôm 22.6: "Tôi rất hào hứng khi bậc thầy Sofia Coppola diễn giải cuốn sách của tôi. Sofia có một quan điểm độc đáo và tôi luôn ngưỡng mộ công việc của cô ấy. Tôi chắc chắn rằng bộ phim này sẽ đưa mọi người vào một hành trình đầy cảm xúc".

Nữ doanh nhân Priscilla Presley (78 tuổi) và cô con gái quá cố từng ủng hộ bộ phim Elvis của Baz Luhrmann, với sự tham gia của Austin Butler trong vai "Vua nhạc rock", ra rạp vào tháng 6.2022.

Vợ chồng Elvis Presley và con gái Lisa Marie

"Tôi thực sự không biết phải làm gì với bản thân mình sau khi xem Elvis. Thật không thể tin được, rất đúng và rất chân thực", Lisa Marie nói trong buổi tối chiêu đãi tại lễ trao giải Quả cầu vàng vào tháng 1.2023, vài ngày trước khi cô qua đời.

Sau cái chết của ca sĩ Lisa Marie, Priscilla và cháu gái Riley Keough (con của Lisa Marie) tham gia vào một cuộc chiến pháp lý về di chúc của Lisa Marie, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận trị giá hàng triệu USD trong tháng này.

"Elvis Presley sẽ rất tự hào. Cháu gái cùng với nhóm của tôi đã làm việc siêng năng và không mệt mỏi để giải quyết mọi hiểu lầm như một gia đình", Priscilla viết trong một tuyên bố gửi báo giới.