Em gái Miley Cyrus gây sốc khi diện váy xuyên thấu 'mặc như không'

Noah Cyrus xuất hiện tại Milan Fashion Week với trang phục xuyên thấu GC Images

Hôm 23.2, Noah Cyrus thu hút sự chú ý khi dự một sự kiện nằm trong khuôn khổ Milan Fashion Week (Ý). Giọng ca July lăng xê mốt xuyên thấu đang thịnh hành với chiếc váy lưới đen ánh kim. Thiết kế dài đến gót chân nổi bật với phần mũ trùm đầu và phom dáng ôm sát những đường cong của người mặc. Nữ ca sĩ 10X không mặc gì bên trong ngoài chiếc quần lót tối màu, để lộ ngực trần và gần như toàn bộ cơ thể dưới lớp vải mỏng manh. Cô kết hợp trang phục với giày bốt cổ cao và túi xách quai xích cùng màu đồng thời hoàn thiện vẻ ngoài với kiểm trang điểm không chân mày.



Trang phục mà Noah Cyrus mặc bị nhiều người chỉ trích là phản cảm GC Images

Màn xuất hiện của Noah Cyrus nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân mạng cũng như truyền thông. Trong khi nhiều ý kiến bày tỏ sự kinh ngạc trước độ táo bạo và độc lạ của em gái Miley Cyrus hay khen ngợi bộ cánh này cực "chất" thì nhiều người lại tỏ ra khó chịu, cho rằng vẻ ngoài của giọng ca Make Me Cry trông rất phản cảm.

Không ít ý kiến từ dân mạng cho rằng người đẹp sinh năm 2000 đang cố tình diện đồ "đốt mắt" người nhìn để thu hút sự chú ý. "Tôi nghĩ cô ấy đã bị lạc khi đang trên đường đến một câu lạc bộ thoát y", một tài khoản mỉa mai. Nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào Noah: "Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: ác mộng", "Nhìn rất thô tục, không phù hợp để mặc ra nơi đông người", "Đây là thời trang ư? Cô đang đùa đúng không?", "Tại sao cô ta lại được mời đến tuần lễ thời trang vậy?", "Thật kinh khủng. Tôi xin lỗi nhưng cần phải có cảnh sát ở đó để xử phạt bất cứ ai bước ra nơi công cộng với kiểu ăn mặc thế này", "Quả là cô gái tội nghiệp. Hẳn là cô ta đã cố gắng rất nhiều để trở thành một phụ nữ gợi cảm"…

Nữ ca sĩ chuộng những trang phục hở bạo Backgrid

Tuy nhiên, phong cách hở bạo của Noah Cyrus không gây bất ngờ bởi nữ ca sĩ trẻ vốn được biết đến là ngôi sao không ngại khoe da thịt ở nơi đông người. Năm 2020, giọng ca này từng gây sốc khi biểu diễn tại CMT Awards trong bộ đồ hai mảnh gần như trong suốt. Cô cũng nhiều lần khoe những khoảnh khắc táo bạo trên mạng xã hội. Hồi tháng 1.2023, sao nữ gây chú ý khi dự sự kiện thời trang ở Paris (Pháp) với chiếc váy khoét sâu của Stéphane Rolland, để lộ ngực trần.

Noah Cyrus sinh năm 2000, cô là nữ ca sĩ, diễn viên nổi tiếng tại Mỹ đồng thời được biết đến là em gái của Miley Cyrus. Sao nữ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 2 tuổi, từng góp mặt trong các bộ phim: Hannah Montana, Mostly Ghostly: Who Let the Ghosts Out?, American Horror Stories… Người đẹp cũng ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, trong đó có album phòng thu The Hardest Part (2022). Tuy nhiên, so với chị gái, sự nghiệp của Noah Cyrus mờ nhạt hơn hẳn. Cô từng thừa nhận bản thân trải qua nhiều khó khăn, áp lực khi phải sống dưới cái bóng của Miley Cyrus.