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Thế giới

Em gái ông Kim Jong-un phản ứng việc Nhật phóng thử tên lửa Tomahawk

Văn Khoa
Văn Khoa
Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, đã đưa ra tuyên bố về việc Nhật Bản mới đây tiến hành thử nghiệm tên lửa Tomahawk, theo Hãng thông tấn KCNA hôm nay 5.8.

Trong tuyên bố trên, bà Kim đề cập việc Nhật Bản phóng tên lửa hành trình Tomahawk tầm xa từ tàu khu trục Chokai thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển tại Thái Bình Dương cách đây vài ngày, cũng như các cuộc thử tên lửa khác và nước này tham gia cuộc tập trận chung do Mỹ dẫn đầu tại Philippines hồi tháng 5.

Em gái ông Kim Jong-un phản ứng việc Nhật phóng thử tên lửa Tomahawk- Ảnh 1.

Tàu khu trục Chokai của Nhật Bản

Ảnh: AFP

Bà Kim cho rằng Tokyo lâu nay vẫn cố "che đậy tham vọng trở thành cường quốc quân sự" và "Mỹ đứng sau những động thái quân sự nguy hiểm đó của Nhật Bản".

Để đối phó với các hoạt động quân sự của Nhật Bản mà Triều Tiên cho là có thể gây nguy cơ đe dọa an ninh Triều Tiên, bà Kim tuyên bố Bình Nhưỡng "sẽ thiết lập thêm các phương án quân sự", nhưng không nêu chi tiết, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nhật Bản. Hôm 30.7, báo Yomiuri Shimbun dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay tàu Chokai, một tàu khu trục trang bị hệ thống tác chiến Aegis, đã tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa hành trình Tomahawk thật tại Thái Bình Dương vào ngày hôm trước nhằm kiểm tra khả năng phóng tên lửa.

Tên lửa Tomahawk, do Mỹ sản xuất, có tầm bắn hơn 1.600 km và đóng vai trò trụ cột trong năng lực phản công, cho phép tấn công các vị trí phóng tên lửa cũng như những mục tiêu khác của đối phương.

Đây là lần đầu tiên một tàu thuộc Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) của Nhật Bản tiến hành thử nghiệm phóng tên lửa Tomahawk thật. Tàu Chokai đã có khả năng phóng loại tên lửa này sau khi hoàn tất quá trình cải tiến tại Mỹ vào tháng 3. Tàu dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động tại căn cứ Sasebo của MSDF ở tỉnh Nagasaki.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch mua tới 400 tên lửa Tomahawk và tiến hành cải tiến theo từng giai đoạn để toàn bộ 8 tàu khu trục trang bị hệ thống Aegis của MSDF đều có thể phóng loại tên lửa này, theo Yomiuri Shimbun.

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