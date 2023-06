Em gái ông Kim Jong-un ra tuyên bố sau khi Triều Tiên phóng vệ tinh thất bại

"Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ quyền chủ quyền và lợi ích của mình", bà Kim nhấn mạnh trong một tuyên bố do Hãng thông tấn KCNA đăng tải hôm nay 1.6, theo Reuters.

Bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un Reuters

Bà Kim đưa ra tuyên bố trên một ngày sau khi KCNA đưa tin cuộc phóng vệ tinh do thám vào sáng 31.5 đã thất bại. Theo KCNA, tên lửa mới với tên gọi "Chollima-1" mang theo vệ tinh do thám quân sự "Malligyong-1", đã rơi xuống biển do hệ thống tên lửa đẩy gặp sự cố ở tầng phân tách thứ hai.

KCNA hôm nay cũng đã công bố những hình ảnh mà họ nói là tên lửa Chollima-1 mới được phóng đi với lửa và khói từ một bệ phóng ven biển, theo Reuters.

Cuộc phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên dường như diễn ra vội vàng và có thể cần ít nhất vài tuần để khắc phục sự cố tên lửa, theo một nhà lập pháp Hàn Quốc hôm 31.5 dẫn lời cơ quan tình báo Hàn Quốc. Cuộc phóng này của Triều Tiên đã bị Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ chỉ trích.

Trong tuyên bố của mình, bà Kim cho rằng những lời chỉ trích về cuộc phóng vệ tinh hôm 31.5 là "tự mâu thuẫn" vì Mỹ và các quốc gia khác đã phóng "hàng ngàn vệ tinh".

Triều Tiên chuẩn bị phóng vệ tinh quân sự, Nhật Bản chuẩn bị tình huống bất ngờ

Trong một tuyên bố khác do KCNA đăng tải, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son-gyong đã chỉ trích các cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu trong khu vực, bao gồm một cuộc tập trận hải quân chống phổ biến vũ khí hạt nhân đa quốc gia, theo Reuters.