Giải trí Đời nghệ sĩ

'Em gái quốc dân' Kim Yoo Jung hẹn hò bạn diễn ở Nha Trang?

Thanh Chi
21/09/2025 05:02 GMT+7

Mới đây, hình ảnh Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon chụp tại sân bay ở Nha Trang được đăng tải rầm rộ, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Sự việc khiến công ty quản lý của 'em gái quốc dân' phải lên tiếng.

'Em gái quốc dân' Kim Yoo Jung hẹn hò bạn diễn ở Nha Trang? - Ảnh 1.

Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon vướng tin đồn hẹn hò sau khi lộ ảnh cùng du lịch ở Việt Nam

ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Koreaboo, tin đồn bắt đầu lan truyền sau một bức ảnh chụp Kim Do Hoon cùng một cô gái trẻ được cho là Kim Yoo Jung bỗng lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội xứ Hàn. Có thông tin bức ảnh này chụp ở sân bay tại Nha Trang. Hai nhân vật chính mặc trang phục giản dị, đứng gần nhau ngay trước băng chuyền hành lý. Trang phục mà cô gái mặc trong bức ảnh cũng bị "soi" có nhiều nét tương đồng với hình ảnh mỹ nhân phim Mây họa ánh trăng đăng trên Instagram trước đó. Điều này khiến dân tình đồn đoán bộ đôi này bí mật du lịch cùng nhau và đặt nghi vấn họ đang hẹn hò.

'Em gái quốc dân' Kim Yoo Jung hẹn hò bạn diễn ở Nha Trang? - Ảnh 2.

Bức ảnh khiến hai diễn viên vướng nghi vấn tình cảm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Kim Yoo Jung phủ nhận hẹn hò bạn diễn

Giữa lúc thông tin này gây bàn tán xôn xao, hôm 20.9, công ty quản lý của Kim Yoo Jung đưa ra phản hồi với truyền thông xứ kim chi, khẳng định tin đồn hẹn hò là vô căn cứ. Phía này giải thích họ có chuyến đi chung sau khi hoàn thành bộ phim Dear X. Cả đạo diễn Lee Eung Bok và các nhân viên khác cũng góp mặt trong chuyến du lịch và cho biết bức ảnh "thị phi" kia được chụp ở khung hình khiến người xem có cảm giác hai diễn viên này đang đi du lịch riêng tư.

Thời gian qua, Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon bận rộn với lịch quay Dear X. Phim xoay quanh Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung thủ vai), một nữ diễn viên đề cao sắc đẹp, danh vọng, mang trong mình nhiều hận thù được che đậy bằng vẻ ngoài hiền lành. Tác phẩm dự kiến được ra mắt vào tháng 11 tới.

'Em gái quốc dân' Kim Yoo Jung hẹn hò bạn diễn ở Nha Trang? - Ảnh 3.

Đời tư của "em gái quốc dân" Kim Yoo Jung được nhiều khán giả quan tâm

ẢNH: INSTAGRAM NV

Kim Yoo Jung sinh năm 1999, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi mới 4 tuổi, tham gia nhiều tác phẩm ăn khách và nhanh chóng trở thành một trong những sao nhí tài năng, được săn đón bậc nhất màn ảnh xứ kim chi. Người đẹp được mệnh danh là "em gái quốc dân" xứ Hàn, khán giả như được dõi theo hành trình trưởng thành của nữ diễn viên qua nhiều bộ phim: Họa sĩ gió, Dong Yi, Ngọn lửa tham vọng, Mặt trăng ôm mặt trời, Sát nhân học đường…

Sau khi "lột xác" khỏi hình tượng sao nhí, Kim Yoo Jung ghi dấu ấn với loạt phim: Mây họa ánh trăng, Cô tiên dọn dẹp, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, Bầu trời rực đỏ, Chàng quỷ của tôi… Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Kim Yoo Jung còn thử sức với sân khấu nhạc kịch đồng thời đắt show quảng cáo nhờ gương mặt khả ái, vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính và sức ảnh hưởng lớn với công chúng.

Kim Do Hoon sinh năm 1998, xuất hiện trong một số phim: Moving, Today's Webtoon, The Escape of the Seven…

Tin liên quan

'Em gái quốc dân' Kim Yoo Jung khoe ảnh nghỉ dưỡng ở Việt Nam

Trên Instagram cá nhân, Kim Yoo Jung tung loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ dưỡng ở Ninh Thuận. Người đẹp 26 tuổi thích được hòa mình với thiên nhiên, thử nhiều trái cây nhiệt đới và món ngon Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Kim Yoo Jung em gái quốc dân Nha Trang Kim Do Hoon sao hàn Hẹn hò
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
