Em trai Vua Charles được thả sau khi bị bắt giữ
Video Thế giới

Em trai Vua Charles được thả sau khi bị bắt giữ

La Vi
La Vi
20/02/2026 11:18 GMT+7

Em trai của Vua Charles, ông Andrew Mountbatten-Windsor, đã được thả khỏi đồn cảnh sát vào tối 19.2, sau khi bị bắt vì nghi ngờ có hành vi sai trái khi thi hành công vụ và tuồn tài liệu mật của chính phủ cho tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

Ông Andrew Mountbatten-Windsor, em trai của Quốc vương Charles, đã được thả ra vào tối 19.2 sau khi bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi có hành vi sai trái trong thi hành công vụ liên quan đến cáo buộc ông đã gửi các tài liệu mật của chính phủ cho ông Jeffrey Epstein.

Trong một bức ảnh do Reuters chụp lại, ông Andrew có vẻ bàng hoàng.

Ông Andrew đã bị cảnh sát thẩm vấn cả ngày. Sau đó, họ cho biết "một người đàn ông bị bắt" đã được "thả để phục vụ điều tra".

Đầu tháng này, lực lượng cảnh sát cho biết đang xem xét các cáo buộc rằng ông Andrew đã chuyển tài liệu cho tội phạm tình dục Epstein khi đang làm đặc phái viên thương mại. Việc bắt giữ một thành viên cấp cao của hoàng gia, người đứng thứ tám trong dòng kế vị ngai vàng, là điều chưa từng có trong lịch sử hiện đại.

Quốc vương Charles, người đã xuất hiện tại một buổi trình diễn thời trang ở London chỉ vài giờ sau khi em trai bị bắt, cho biết trong một tuyên bố rằng "pháp luật phải được thực thi". Ông Andrew, con trai thứ hai của cố Nữ hoàng Elizabeth, luôn phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến ông Epstein và cho biết ông hối tiếc về tình bạn của họ.

Văn phòng của ông không trả lời yêu cầu bình luận và ông cũng không lên tiếng công khai kể từ khi chính phủ Mỹ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan đến ông Epstein, người đã bị kết tội mua dâm trẻ vị thành niên vào năm 2008.

Em trai Vua Charles được thả sau khi bị bắt giữ- Ảnh 1.

Ông Andrew Mountbatten Windsor rời khỏi đồn cảnh sát Aylsham sau khi bị bắt hôm 19.2

ẢNH: REUTERS

Những tài liệu này cho thấy vào năm 2010, ông Andrew đã chuyển cho ông Epstein các báo cáo về nhiều nơi mà ông đã đến thăm trong các chuyến công du chính thức.

Ông Sky Roberts, anh trai của bà Virginia Giuffre, một trong những người tố cáo ông Epstein, hoan nghênh việc bắt giữ ông Andrew.

"Tôi nghĩ chúng tôi rất hy vọng rằng đây là sự khởi đầu của hiệu ứng domino. Đây là lúc ngôi nhà xếp bằng lá bài bắt đầu sụp đổ. Và tôi muốn dành lời khen ngợi Vương quốc Anh vì đã thực hiện bước đầu tiên, vì đã nói rằng, quý vị biết không, chúng tôi sẽ bắt giữ một người được coi trọng nhất ở đó".

Động thái bắt giữ cho thấy cảnh sát có nghi ngờ hợp lý rằng một tội ác đã được thực hiện và hoàng tử bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi phạm tội, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông có tội.

Charles Vua Charles Andrew Mountbatten-Windsor Jeffrey Epstein
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
