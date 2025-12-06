Em út nhóm Mắt Ngọc ra sao sau biến cố?

Từ 'em út' Mắt Ngọc đến 'chị cả' nhóm tân binh

Khoảng thời gian rời xa sân khấu đối với giọng ca 8X là chuỗi ngày đầy biến động. Cô tâm sự bản thân đối mặt với cú sốc tình cảm, sự chật vật trong cuộc sống và thất bại trong kinh doanh tiệm hoa tưởng chừng không thể đứng dậy. Nhưng bản năng mạnh mẽ và tinh thần không bỏ cuộc đã giúp cô bước tiếp. Lix chấp nhận sự chia tay với Mắt Ngọc dù nhiều tiếc nuối để mở ra chương mới cho chính mình - đứng đầu nhóm VIOLIXX.

Quãng thời gian sau khi rời Mắt Ngọc là giai đoạn tăm tối và suy sụp đối với Lix. Nữ ca sĩ phải đối diện với quá nhiều biến cố, từ những thăng trầm trong sự nghiệp ca hát đến tổn thương trong chuyện tình cảm cá nhân ẢNH: NVCC

Trong bối cảnh V-pop vắng bóng những nhóm nữ nổi bật, sự xuất hiện của VIOLIXX mang đến làn gió tươi mới. Nhóm chọn phong cách trẻ trung, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng với 3 thành viên: Roselle (Phạm Thị Hồng Nhung, 25 tuổi) là Lead Vocal kiêm lead dancer, tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội và từng là thực tập sinh tại các công ty giải trí Việt - Hàn như Layon và Big Art Entertainment; Viquiti (Võ Quế Trân, 21 tuổi) - main dancer kiêm rapper, từng là thực tập sinh tại JT Corea Entertainment ở cả Việt Nam và Hàn Quốc; Lix (Nguyễn Yến Nhi, 36 tuổi) từng học Trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, cựu thành viên Mắt Ngọc.

Với 18 năm theo nghề, Lix bước vào VIOLIXX bằng tất cả sự trải nghiệm và nền tảng kỹ năng vững chắc. Từ vũ đạo, thanh nhạc, sáng tác đến bản lĩnh sân khấu, cô tích lũy qua thời gian đứng trên đủ loại sân khấu lớn nhỏ. Nếu trước đây Lix quen thuộc với vai "em út" của Mắt Ngọc, hiện tại cô trở thành người dẫn dắt tự nhiên và chủ động của nhóm mới. "Hoạt động nhóm gần như là giấc mơ cả đời tôi. Tôi thích cảm giác hòa vào một đội hình, cùng nhau nhảy và theo đuổi một mục tiêu chung. Tôi thích mình là một mảnh ghép trong tổng thể", Lix chia sẻ.

Đánh dấu màn ra mắt, VIOLIXX giới thiệu MV It Girl, sản phẩm khẳng định phong cách của nhóm. MV thể hiện hình ảnh những cô gái hiện đại, mạnh mẽ và tự tin, đại diện cho tinh thần không ngại thể hiện cá tính ẢNH: NVCC

Tự nhận có một tính cách "lỳ đòn" và không bao giờ bỏ cuộc, Lix cho biết chính sự kiên cường này đã giúp cô đứng lên, không chỉ ổn định mà còn trở nên cứng cỏi hơn gấp bội. "Mỗi ngày mình đều cố gắng thêm một chút vì cuộc sống mình nhiều khía cạnh không dễ dàng và không có điều kiện thuận lợi, nên để theo đuổi được đam mê mình còn phải cố gắng gấp 3, 4 lần", cô nói.

Đối với một nghệ sĩ, Lix thừa nhận nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn thường trực: "Bọn mình cũng có gia đình để lo cũng muốn ba mẹ tự hào cũng muốn kiếm được tiền để chăm sóc ba mẹ và cũng muốn được làm nghệ thuật". Cô thẳng thắn cho rằng mình hoàn toàn có thể chọn một nghề bình thường để sinh tồn, nhưng "cuộc sống thật vô nghĩa khi không có âm nhạc".

VIOLIXX cũng có nền tảng vững chắc khi từng trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt trong nhóm nhạc hay theo mô hình thực tập sinh tại các công ty giải trí trong và ngoài nước ẢNH: NVCC

Điều khiến Lix khác biệt là, trong khi nhiều nghệ sĩ trẻ chọn con đường hoạt động solo để giảm thiểu rủi ro, cô lại kiên trì với mô hình nhóm nhạc, một ước mơ được ấp ủ gần như cả đời. "Đối với mình cảm giác được đứng trên sân khấu nó có giá trị rất lớn. Mình thấy may mắn khi được làm nghệ sĩ dù mình chưa thành công dù cũng đã trải qua vô vàn khó khăn nhưng mình hạnh phúc! Dù ở bất kỳ một cuộc đời nào nữa mình mong mãi mãi được là một nghệ sĩ", cô nói.