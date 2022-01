Em út SNSD gây sốc khi tham gia phim về đề tài bạo dâm

Hôm 17.1, Netflix tiết lộ teaser cho bộ phim sắp tới Love and Leashes với sự tham gia của Seohyun và Lee Jun Young (U-Kiss).

Được biết, Love and Leashes là bộ phim hài lãng mạn của Hàn Quốc. Phim dựa trên webtoon nổi tiếng Moral Sense, kể về nhân vật Ji Hoo (Lee Jun Young) - một người đàn ông hoàn hảo, được vô số cô gái vây quanh. Song, ít ai biết rằng đằng sau vẻ hào nhoáng đó, Ji Hoo có một sở thích tình dục kỳ lạ. Cho đến một ngày, nữ nhân viên quan hệ công chúng Ji Woo (Seohyun) vô tình phát hiện ra bí mật của Ji Hoo và bị cuốn vào mối quan hệ bất thường với nam đồng nghiệp này. Love and Leashes được “nhào nặn” bởi Park Hyun Jin - đạo diễn của Lovers of 6 Years và Like for Likes trước đó.

Poster phim được tung ra lấy bối cảnh trong văn phòng, dựa trên mối quan hệ đồng nghiệp của bộ đôi diễn viên chính. Trong đó, em út SNSD tay cầm roi, táo báo đặt chân lên vai bạn diễn bằng đôi giày đen gót nhọn. Poster còn kèm theo dòng chữ “Tôn trọng sở thích cá nhân, sự lãng mạn tuân theo từ trên xuống”, khiến khán giả không khỏi tò mò.

Hơn nữa, đoạn teaser còn mô tả hai nhân vật chính đang tận hưởng một trò chơi đóng vai đặc biệt tại văn phòng. Seohyun thắt chặt bạn diễn bằng sợi dây tím. Trong khi đó, Jun Young lại vô cùng trông chờ và háo hức khi được trói lại.





Ngay sau khi poster và teaser của Love and Leashes được tung ra, nhiều cư dân mạng đã vô cùng ngạc nhiên và ấn tượng khi Seohyun mạnh dạn đảm nhận vai diễn về chủ đề BDSM (sở thích tình dục bao gồm các hoạt động nhập vai thành người thống trị và kẻ phục tùng, hay bạo dâm). Bởi lẽ, đây được xem là hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với nữ thần tượng ở ngoài đời. Em út SNSD vốn được biết đến với nét ngây thơ, thanh thuần và dịu dàng. Vậy nên, sự bứt phá và đổi mới bản thân trong bộ phim lần này của Seohyun giúp cô nhận được không ít lời khen ngợi.

Trên các trang cộng đồng trực tuyến Hàn Quốc, nhiều người để lại bình luận trước tạo hình mới lạ của nữ thần tượng: “Không thể tin được là cô ấy lại tham gia một bộ phim có nội dung như thế này”, “Tôi nghĩ bộ phim này sẽ rất vui”, “Thật sự nóng lòng để được xem Love and Leashes”, “Seohyun trông tuyệt đẹp”, “Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được điều này khi cô ấy ra mắt trong SNSD”, “Seohyun đang phá vỡ giới hạn của mình bằng cách đảm nhận những vai diễn thực sự khác với tính cách của chính cô ấy”...

Mặt khác, khi nghe về cốt truyện Love and Leashes, nhiều khán giả không khỏi liên tưởng đến bộ phim 18+ nổi tiếng, tập trung khai thác đề tài BDSM - 50 sắc thái. Tuy nhiên, theo người hâm mộ nguyên tác Moral Sense thì Love and Leashes sẽ không đi sâu vào vấn đề “người lớn”, không miêu tả rõ ràng, thô tục mà ngược lại rất hài hước và thú vị.

Seohyun sinh năm 1991, là một nữ ca sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Cô lần đầu tiên ra mắt công chúng với vai trò em út của nhóm nhạc quốc dân SNSD. Không chỉ vậy, Seohyun còn đảm nhận vai diễn trong các vở nhạc kịch cũng như nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh như Personal Life, Hello Dracula, So I Married My Anti-fan…

Trong khi đó, Lee Jun Young (Jun) sinh năm 1997, là một ca sĩ, rapper và diễn viên người Hàn Quốc. Anh được biết đến với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam U-Kiss (2014) và UNB (2017). Ngoài các hoạt động âm nhạc, anh còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác nhau, nổi bật là Avengers Social Club, Goodbye to Goodbye, Let Me Be Your Knight… Năm ngoái, Jun Young từng gây sốt khi bắt giữ một người lái xe say rượu và bàn giao cho cảnh sát.