'Em và Trịnh' gây tranh cãi: Phải chăng Trịnh Công Sơn không được của riêng ai?

Bùng nổ tranh cãi

Kể từ khi vừa được công bố, dự án điện ảnh Em và Trịnh đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Bởi đây là bộ phim đầu tiên dũng cảm khai thác cuộc đời một tượng đài âm nhạc Việt Nam. Phim gây sốt khi công bố chi phí thực hiện lên đến 50 tỉ đồng, quy tụ dàn diễn viên hùng hậu nhiều thế hệ.

Trải qua 5 năm ấp ủ và thực hiện, Em và Trịnh đã được ra mắt khán giả. Sau 5 ngày chiếu sớm, bộ phim nhận về những ý kiến khen, chê trái chiều. Số đông khán giả dành lời khen có cánh cho phần hình ảnh duy mĩ và các ca khúc nhạc Trịnh được hòa âm, phối khí đầy cuốn hút. Tuy nhiên, không ít người xem bày tỏ sự thất vọng về tính chân thực của cốt truyện. Đặc biệt, nhiều khán giả có ý kiến rằng bộ phim đang mang đến góc nhìn sai lệch về nhạc sĩ Diễm xưa. Trên các fanpage review phim, diễn đàn điện ảnh, chủ đề này cũng được bàn tán sôi nổi.

Một vài khán giả cho rằng Em và Trịnh khai thác chưa đủ sâu tính cách và chưa thực sự hiểu về con người Trịnh Công Sơn. Ở cả hai phiên bản trẻ và trung niên trong phim, họ chưa nhìn thấy được cốt cách ý nhị, tâm hồn sâu sắc hơn người mà cố nhạc sĩ sở hữu ngoài đời. Có khán giả bày tỏ quan điểm: “Em và Trịnh là một bộ phim coi được nếu ai dễ tính và chưa biết gì về Trịnh Công Sơn, coi để biết. Còn đây là một bộ phim khá dở nếu không muốn nói là hơi cẩu thả đối với những người đã biết một chút về nhạc sĩ họ Trịnh”.

Ngoài ra, cách xây dựng câu chuyện của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và các “bóng hồng” trong cuộc đời ông cũng làm dấy lên nhiều tranh cãi. Người hâm mộ nhạc sĩ họ Trịnh không mấy hài lòng khi thấy hình tượng trên phim của ông được xây dựng theo hơi hướng đa tình. Số khác nhận định sự nông cạn của kịch bản đã bóp méo hình ảnh cao đẹp của ông.

“Cách khai thác của biên kịch và xử lý của đạo diễn cũng góp phần khiến nhân vật Trịnh Công Sơn trở thành một kẻ vô tính cách, hành động hời hợt. Cách cài cắm tình tiết bỗng nhiên hạ thấp hình ảnh Trịnh Công Sơn (cảnh bố của Dao Ánh trước chuyến tàu) trong mắt công chúng...”, một khán giả nhận xét gay gắt.

Trịnh Công Sơn của ai?

Với người dân Việt Nam, Trịnh Công Sơn là một tượng đài quá lớn, một huyền thoại âm nhạc. Mà đã là huyền thoại thì trong lòng mỗi người đều có những góc nhìn, sự ngưỡng vọng hay tưởng tượng khác nhau. Khi lên phim, khía cạnh tính cách này có thể là gần gũi, dung dị với người này, nhưng cũng dễ dàng trở nên tầm thường hoặc thậm chí kệch cỡm so với người khác.





Thật khó để đưa ra một hệ quy chiếu chính xác để khẳng định hình tượng nhân vật điện ảnh là đúng hay sai. Bởi ai, rồi cũng sở hữu cho mình một hình tượng Trịnh Công Sơn rất riêng trong tâm thức. Xây dựng hình tượng nhân vật sao cho vừa đúng, vừa đẹp, vừa hấp dẫn là thứ lắc léo và thử thách nhất đối với dòng phim tiểu sử. Điện ảnh thế giới cũng có vài trường hợp gây tranh cãi tương tự.

Được nhào nặn bởi bàn tay của đạo diễn kỳ cựu Ridley Scott, bộ phim House of Gucci vẫn bị những hậu duệ của gia tộc Gucci chỉ trích không thương tiếc vì làm sai lệch hình ảnh tiền nhân. Trước đó, phim tiểu sử về huyền thoại nhạc rock Freddie Mercury Bohemian Rhapsody dù được đề cử hàng loạt giải thưởng điện ảnh vẫn bị công chúng phản ứng gay gắt. Lý do nhiều khán giả giận dữ với Bohemian Rhapsody chính là sự xuyên tạc lịch sử đầy trắng trợn, cũng như lạm dụng chủ đề đồng tính để vẽ nên bức tranh bi kịch của huyền thoại âm nhạc. Series Halston, làm về cuộc đời nhà thiết kế thời trang lẫy lừng Halston của Netflix cũng hứng chỉ trích vì lý do tương tự.

Phần lớn những phim tiểu sử thành công chỉ tập trung khai thác một khoảng hẹp nhất định trong cuộc đời nhân vật. Như phim Spencer (2021) về công nương Diana chỉ tập trung khắc họa giai đoạn “tức nước vỡ bờ” trong cuộc hôn nhân của bà và thái tử Charles. Nowhere Boy (2009) làm về John Lennon nhưng chỉ đi sâu vào thời niên thiếu của ông. Tick, tick Boom (2021) tập trung khủng hoảng tuổi 30 của huyền thoại broadway Jonathan Larson…

Đứng trước một nhân vật lớn và có sự nghiệp âm nhạc đồ sộ như Trịnh Công Sơn, chọn khoảng nào trong cuộc đời và âm nhạc của ông để kể đã là một thách thức. Ở đây, đoàn phim Em và Trịnh dường như đã tự làm khó chính họ khi ôm đồm “kể tuốt” chuyện đời cố nhạc sĩ, trải dài qua ba thập niên, và thậm chí là có tận hai phiên bản Trịnh Công Sơn khác nhau. Và như đã lường trước hệ quả, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhận “gạch đá” khi bắt tay thực hiện bộ phim này.

Dù nhận khen chê lẫn lộn nhưng không thể phủ nhận Em và Trịnh đang tạo được sức nóng nhất định cho thị trường phim Việt Nam. Tính đến 15 giờ ngày 17.6, Em và Trịnh đạt doanh thu hơn 41 tỉ đồng. Cuối tuần qua, bộ phim cũng đang trong tình trạng “cháy vé”. Theo thống kê của The Influencer Việt Nam, từ khóa Em và Trịnh cũng vào top 4 những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội trong tuần, từ 7-13.6.