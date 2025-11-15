'Em xinh' gốc Hàn dành 8 năm để chứng minh là ca sĩ Việt

Sau cơn sốt 'Em xinh say hi', Han Sara được chào đón bởi nhiều tình cảm của người hâm mộ. Nhân dịp sinh nhật tuổi 25 và nhằm tri ân những khán giả đã luôn đồng hành, giọng ca gốc Hàn tổ chức buổi fan meeting tại TP.HCM.
Tối 15.11, ca sĩ Han Sara tổ chức fan meeting tại TP.HCM nhân dịp sinh nhật tuổi 25, xem đây như lời tri ân gửi đến khán giả, những người đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường trưởng thành trong âm nhạc. Bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp, sự kiện còn quy tụ đông đảo Lạc đà - cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ. Sau buổi fan meeting tại TP.HCM, hôm 16.11 nữ ca sĩ sẽ tiếp tục hành trình gặp mặt khán giả tại Hà Nội.
Dù không thể góp mặt tại buổi fan meeting vì lịch trình riêng, những gương mặt thân quen như "chị đẹp" Minh Hằng, Misthy, "em xinh" Bùi Lan Hương, Lamoon, Jun Vũ, "anh trai" Erik… vẫn gửi lời chúc mừng Han Sara nhân dịp sinh nhật, bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ dành cho nữ ca sĩ. "2025 là năm tôi cảm nhận rõ ràng nhất tình yêu mà khán giả dành cho mình. Tôi đã học cách đối diện với những giới hạn, mạnh mẽ hơn và biết trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình. Các Lạc Đà và mọi người luôn là nguồn động lực để tôi bước tiếp", Han Sara bộc bạch.
Han Sara có bố mẹ đều là người gốc Hàn Quốc. Cô được chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2017, về đội của Noo Phước Thịnh. Từ cuộc thi, nữ ca sĩ trình làng một số dự án âm nhạc như Vì yêu là nhớ, Tớ thích cậu, Đếm cừu… tạo được tiếng vang trên thị trường âm nhạc. Sau đó, cô có quãng thời gian vắng bóng và dần trở lại với các dự án mới cách đây không lâu.
