'Em xinh' gốc Hàn dành 8 năm để chứng minh là ca sĩ Việt

Tối 15.11, ca sĩ Han Sara tổ chức fan meeting tại TP.HCM nhân dịp sinh nhật tuổi 25, xem đây như lời tri ân gửi đến khán giả, những người đã đồng hành cùng cô suốt chặng đường trưởng thành trong âm nhạc. Bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp, sự kiện còn quy tụ đông đảo Lạc đà - cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ. Sau buổi fan meeting tại TP.HCM, hôm 16.11 nữ ca sĩ sẽ tiếp tục hành trình gặp mặt khán giả tại Hà Nội.

Cộng đồng người hâm mộ của nữ ca sĩ có mặt từ sớm để tham gia buổi fan meeting Ảnh: HẢI DUY

Dù không thể góp mặt tại buổi fan meeting vì lịch trình riêng, những gương mặt thân quen như "chị đẹp" Minh Hằng, Misthy, "em xinh" Bùi Lan Hương, Lamoon, Jun Vũ, "anh trai" Erik… vẫn gửi lời chúc mừng Han Sara nhân dịp sinh nhật, bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ dành cho nữ ca sĩ. "2025 là năm tôi cảm nhận rõ ràng nhất tình yêu mà khán giả dành cho mình. Tôi đã học cách đối diện với những giới hạn, mạnh mẽ hơn và biết trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình. Các Lạc Đà và mọi người luôn là nguồn động lực để tôi bước tiếp", Han Sara bộc bạch.

Han Sara có bố mẹ đều là người gốc Hàn Quốc. Cô được chú ý khi tham gia chương trình Giọng hát Việt 2017, về đội của Noo Phước Thịnh. Từ cuộc thi, nữ ca sĩ trình làng một số dự án âm nhạc như Vì yêu là nhớ, Tớ thích cậu, Đếm cừu… tạo được tiếng vang trên thị trường âm nhạc. Sau đó, cô có quãng thời gian vắng bóng và dần trở lại với các dự án mới cách đây không lâu.

Han Sara: 8 năm để chứng minh là ca sĩ Việt Nam

Suốt 8 năm theo đuổi nghệ thuật, giọng ca gen Z cho thấy sự nghiêm túc trong từng dự án khi liên tục làm mới hình ảnh bằng những sản phẩm mang màu sắc trẻ trung, thời thượng, đồng thời khéo léo pha trộn chất liệu văn hóa Việt – Hàn. Bên cạnh giọng hát sáng, khả năng rap và vũ đạo, Han Sara còn trực tiếp viết lời cho ba ca khúc trong dự án Unfrozen Ảnh: HẢI DUY

Trước khi tái xuất với chương trình Em xinh 'say hi', Han Sara từng trải qua 2 năm vắng bóng khỏi làng giải trí. Cô thừa nhận đã gặp không ít thử thách và áp lực. Những lời nhận xét tiêu cực xoay quanh khả năng ca hát và con đường nghệ thuật, việc này từng khiến giọng ca gốc Hàn không ít lần tự ti, thậm chí hoài nghi về chính bản thân. Quãng thời gian “ẩn mình” không chỉ giúp sao nữ 10X hoàn thiện kỹ năng, mà còn rèn cho cô sự kiên nhẫn, và bản lĩnh trên sân khấu. Những nỗ lực bền bỉ ấy trở thành nền tảng vững chắc để cô tự tin trở lại với khán giả Ảnh: HẢI DUY

Nhân dịp đón tuổi mới, Han Sara bày tỏ mong muốn gửi những điều tốt đẹp nhất đến bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng người hâm mộ - những người đã đồng hành cùng cô trong suốt hành trình trưởng thành. Giọng ca Đếm cừu chia sẻ: “Sau một năm cố gắng hết mình để chứng minh khả năng của bản thân, tôi chỉ mong rằng những điều tốt đẹp sẽ tiếp tục đến. Điều quan trọng nhất với tôi vẫn là được mọi người yêu thương và tin tưởng. Đó là món quà lớn nhất mà tôi có thể nhận trong tuổi 25 này" Ảnh: HẢI DUY

Sau cơn sốt Em xinh 'say hi', tên tuổi Han Sara nhận được nhiều tình cảm từ công chúng. Nữ ca sĩ gốc Hàn Quốc bộc bạch rằng sau khoảng thời gian dài nỗ lực, cô đã chứng minh được bản thân là một ca sĩ Việt Nam thực thụ. Với Han Sara, cột mốc trở lại không chỉ là khoảnh khắc được đứng trên sân khấu, mà còn là niềm vinh dự lớn lao của một nghệ sĩ khi được chào đón và "ôm trọn" trong vòng tay của khán giả Ảnh: HẢI DUY

Trải qua 8 năm thăng trầm trong hoạt động nghệ thuật, Han Sara luôn trân trọng từng người đã đến và đồng hành cùng cô suốt thời gian qua, đặc biệt là tình cảm từ cộng đồng người hâm mộ - Lạc đà. “Hãy tỏa sáng hết mình và cùng Lạc đà tận hưởng mọi khoảnh khắc bên nhau”, một khán giả bày tỏ Ảnh: HẢI DUY





Dẫn dắt tại buổi fan meeting là Emma Nhất Khanh. Đối với Han Sara, Emma không chỉ là một đồng nghiệp mà còn là người chị thân thiết, một người luôn đồng hành và hỗ trợ cô trong suốt hành trình làm nghệ thuật Ảnh: HẢI DUY

Tại sự kiện, bên cạnh việc được gặp gỡ thần tượng, người hâm mộ còn có cơ hội tham gia các trò chơi giao lưu thú vị cùng Han Sara, từ những thử thách âm nhạc, đến những trò chơi tương tác trực tiếp trên sân khấu. Nhiều khoảnh khắc vui nhộn, bất ngờ khiến không khí trở nên sôi động và gần gũi Ảnh: HẢI DUY

Quang Đăng cũng có mặt từ sớm để tham gia sự kiện của nữ ca sĩ. Trên nhiều dự án âm nhạc trước đây, anh từng đồng hành hỗ trợ vũ đạo, góp phần tạo nên những màn trình diễn ấn tượng và ăn ý cùng Han Sara Ảnh: HẢI DUY

"Em xinh" Đào Tử cũng có mặt từ sớm để chung vui cùng Han Sara. Trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, cô dành thời gian giao lưu, ký tặng và chụp hình cùng người hâm mộ Ảnh: HẢI DUY



