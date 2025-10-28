Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hot girl phim 'Địa đạo' xin lỗi về ồn ào thái độ với đàn anh trong show thực tế

Thạch Anh

28/10/2025 20:40 GMT+7

Lamoon là một trong những khách mời của chương trình '2 ngày 1 đêm'. Song sau khi chương trình lên sóng, giọng ca 10X vấp phải ý kiến trái chiều vì thái độ với đàn anh trong show.

Cụ thể, trong một tình huống, Lamoon chia sẻ: “Em rất bức xúc với anh Kiều Minh Tuấn. Em sẽ không hít chung bầu không khí với anh nữa”. Tình huống này khiến Trường Giang phải lên tiếng: “Trời ơi, cái câu đó nặng quá vậy”.

'Em xinh' Lamoon xin lỗi về ồn ào thái độ với đàn anh trong show thực tế - Ảnh 1.

Lamoon đảm nhận vai trò khách mời trong 2 ngày 1 đêm

Ảnh: FBNV

Hay trong một tình huống khác, khi Ngô Kiến Huy bàn về chuyện chia đội, Lamoon bày tỏ: “Nhưng mà em có chung đội với anh đâu”. Động thái này khiến nữ ca sĩ nhận về những phản ứng trái chiều. Nhiều cư dân mạng cho rằng giọng ca sinh năm 2003 thiếu tôn trọng dành cho đàn anh khi cùng tham gia chương trình.

Lamoon lên tiếng

Trước những tranh cãi, Lamoon có bài đăng dài phản hồi trên trang cá nhân. Nữ diễn viên Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối chia sẻ việc góp mặt trong chương trình truyền hình thực tế 2 ngày 1 đêm là điều bản thân chưa từng nghĩ đến. Trong quá trình quay hình, cô học hỏi được từ Trường Giang và các đàn anh nhiều điều, đồng thời vui khi được mang những nội dung về văn hóa Việt đến khán giả.

Còn về những tranh cãi liên quan đến mình, người đẹp bộc bạch: “Những trải nghiệm thời gian vừa rồi mang lại cho tôi nhiều bài học quý giá, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Vì là lần đầu tiên tham gia một chương trình thực tế, chắc chắn sẽ có những thiếu sót không tránh khỏi, mong mọi người thông cảm và bỏ qua nếu có những phân đoạn làm mọi người cảm thấy chưa vui và khó chịu”.

Lamoon cho biết cô đã đọc, lắng nghe những góp ý của khán giả với tinh thần cầu thị, từ đó điều chỉnh và học hỏi để phù hợp với từng chương trình tham gia. “Em xinh” 22 tuổi bộc bạch: “Những góp ý của khán giả chính là động lực để tôi hoàn thiện bản thân mình trên hành trình nghệ thuật này. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết mình, ít nhất là để chính mình tốt hơn từng ngày và để quý khán giả có thể yên tâm, tin tưởng và đồng hành”.

- Ảnh 2.

Trường Giang mong khán giả bỏ qua cho đàn em trước ồn ào

Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, Lamoon gửi lời cảm ơn các nghệ sĩ trong 2 ngày 1 đêm vì đã hỗ trợ cô trong quá trình quay hình. Người đẹp cũng gửi lời xin lỗi khi làm khán giả cảm thấy khó chịu khi xem show.

Cùng thời điểm này, Trường Giang lên tiếng bênh vực đàn em trước những ý kiến trái chiều. Nam diễn viên gửi lời cảm ơn Lamoon vì đã góp mặt trong chương trình, đồng thời chia sẻ: “Dù còn nhiều thiếu sót nhưng thật sự rất quý mến vì những nỗ lực của em. Mong khán giả hoan hỉ bỏ qua, em nó làm chưa tốt thì lỗi cũng có phần của các anh”.

Trong khi đó, Lê Dương Bảo Lâm cho rằng do chưa có kinh nghiệm nên một số tình huống trong show của Lamoon phản tác dụng, khiến khán giả không hài lòng. Nam diễn viên nhận xét giọng ca 10X bên ngoài là người lễ phép nên mong khán giả bỏ qua cho đàn em.

Lamoon 22 tuổi, từng gây chú ý khi tham gia Vietnam Idol 2023. Sau đó, người đẹp hoạt động ở lĩnh vực ca hát, cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc. Năm 2025 được xem là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Lamoon khi cô góp mặt trong phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, đồng thời ghi dấu ấn ở chương trình âm nhạc Em xinh ‘say hi’.

Hot girl 'Vietnam Idol' Lamoon ra mắt MV đầu tay

Hot girl 'Vietnam Idol' Lamoon ra mắt MV đầu tay

Nữ ca sĩ 21 tuổi Lamoon chính thức ra mắt công chúng tối 24.10 bằng MV đầu tay mang tên 'Một mình'. Hot girl 'Vietnam Idol' khẳng định phong cách riêng khi tự sáng tác và sản xuất âm nhạc.

