Emcee L: Từ thành viên Da LAB đến nghệ sĩ solo

Chiều 24.9 tại TP.HCM, Emcee L giới thiệu album solo đầu tay Kịch bản đầu tiên, đánh dấu bước phát triển mới bên cạnh hành trình cùng Da LAB. Album gồm 8 ca khúc, được nam nghệ sĩ xây dựng thành một câu chuyện xuyên suốt về tình yêu, từ những khoảng cách, tổn thương đến chia tay và cơ hội bắt đầu lại.

Gia nhập Da LAB từ năm 2018, Emcee L trở thành mảnh ghép thứ tư bên cạnh MPaKK, Rabbit Run (Thỏ) và JGKiD (Thơm). Trong thời gian hoạt động cùng nhóm, anh tham gia sáng tác, sản xuất và góp phần tạo nên nhiều sản phẩm quen thuộc. Nam nghệ sĩ từng đứng sau phần hook của Nước mắt em lau bằng tình yêu mới, Gác lại âu lo và tham gia các sản phẩm như Thức giấc, Chạy khỏi thế giới này, Bầu trời mới...

Theo Emcee L, ý tưởng thực hiện album cá nhân đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Một số bản demo ban đầu được anh sáng tác cho Da LAB nhưng không được lựa chọn. Thay vì bỏ lại những ca khúc này, nam nghệ sĩ tiếp tục hoàn thiện và tìm hướng đi phù hợp hơn.

"Anh tài" Thơm (Da LAB) góp mặt tại sự kiện giới thiệu album solo đầu tay của Emcee L ẢNH: NVCC

Chuyện đôi ta là một trường hợp như vậy. Ca khúc từng không được Da LAB lựa chọn, sau đó được Emcee L gửi đến một số nghệ sĩ nhưng chưa tìm được người thể hiện phù hợp. Cuối cùng, anh quyết định tự sản xuất và trình bày. Sự đón nhận dành cho ca khúc trở thành một trong những động lực để Emcee L tiếp tục phát triển những sáng tác mang màu sắc cá nhân.

Emcee L ra mắt album solo sau gần 10 năm ấp ủ

Kịch bản đầu tiên gồm 8 ca khúc: Bức tường ngăn cách hai ta, Hạnh phúc cho mỗi người, Tránh xa anh ra, Knock Knock Knock, Bộ phim kết thúc, Để ta bắt đầu lại, Chạy về thành phố đêm và Tình yêu lớn.

Thay vì tập hợp những ca khúc độc lập, Emcee L sắp xếp album theo một đường dây cảm xúc. Khi nghe lần lượt, khán giả có thể theo dõi một câu chuyện tình yêu đi từ rạn nứt, mất mát đến sự trưởng thành và bắt đầu lại.

Trong đó, Tình yêu lớn được lựa chọn làm sản phẩm chủ đạo. Ca khúc được Emcee L viết khoảng 5 năm trước và từng dự định dành cho một nghệ sĩ khác. Sau nhiều thay đổi, anh quyết định giữ lại để hoàn thiện cho album đầu tay.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Emcee L cũng muốn mở rộng vai trò phía sau một sản phẩm âm nhạc. Nam nghệ sĩ cho biết anh sẵn sàng để người khác thể hiện sáng tác của mình nếu giọng hát của họ phù hợp hơn, thay vì nhất thiết phải tự trình bày.

Song song với album, Emcee L giới thiệu ArtDaze Entertainment, dự án hướng đến việc đồng hành cùng nghệ sĩ trong quá trình phát triển sản phẩm, từ ý tưởng, câu chuyện đến màu sắc âm nhạc.

Emcee L cho biết Kịch bản đầu tiên được ấp ủ gần 10 năm, đánh dấu bước phát triển mới trên hành trình âm nhạc cá nhân ẢNH: NVCC

Dù phát triển con đường solo, Emcee L khẳng định vẫn tiếp tục hoạt động cùng Da LAB. Theo nam nghệ sĩ, các thành viên Thỏ và Thơm cũng ủng hộ anh thực hiện album cá nhân. Vì vậy, Kịch bản đầu tiên không phải dấu chấm hết cho hành trình cùng nhóm, mà mở thêm một không gian để Emcee L kể câu chuyện âm nhạc của riêng mình.