Én Vàng mua-thuê 150 ôtô điện Vinfast, ra mắt dịch vụ taxi điện tại Hải Phòng

Ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng giám đốc Công ty GSM và ông Nguyễn Văn Định - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Én Vàng ký kết thỏa thuận hợp tác

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa xe điện vào dịch vụ vận tải hành khách thay thế cho dàn xe xăng hiện tại, Én Vàng sẽ chính thức ra mắt dịch vụ taxi điện đầu tiên tại Hải Phòng. Én Vàng đã ký hợp đồng mua từ VinFast 25 xe VF e34 và VF 5 Plus và ký kết biên bản ghi nhớ về việc thuê 125 xe điện từ công ty GSM trong năm 2023. Những chiếc VF 5 Plus được bàn giao cho công ty Én Vàng nằm trong lô xe VF 5 Plus đầu tiên xuất xưởng trong tháng 4.2023.

Việc lần đầu tiên đưa loại hình di chuyển xanh này vào hoạt động sẽ là dấu ấn phát triển mới đối với ngành du lịch Hải Phòng, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch thông minh, đồng thời, đóng góp vào mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu.

Trong giai đoạn đầu, Én Vàng sẽ đưa vào vận hành khoảng 50 xe điện nhằm phục vụ khách hàng ngay trong dịp đại Lễ 30.4 - 1.5 và nâng lên 150 xe trong năm 2023. Bên cạnh đó, Én Vàng cũng cam kết chung tay cùng các đơn vị vận tải trên địa bàn TP.Hải Phòng nâng tổng số xe điện chạy dịch vụ lên 1.000 xe trong 5 năm tới, tương đương 50% tổng số xe dịch vụ vận tải hành khách hiện tại. Trong khi đó, GSM cũng sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch phủ sóng taxi Xanh SM tại ít nhất 5 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm nay với quy mô lên tới 20.000 xe.