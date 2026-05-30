ENERTORK VINA khánh thành mở rộng nhà máy Việt Nam

Thông tin dịch vụ
30/05/2026 10:00 GMT+7

Dự kiến vào 26.6.2026, ENERTORK VINA tổ chức Lễ khánh thành mở rộng nhà máy tại Việt Nam tạo bước tiến chiến lược trong việc mở rộng hệ thống sản xuất, kỹ thuật, dịch vụ & đào tạo thị trường khu vực.

Đây là cột mốc phát triển mới của hãng, thể hiện định hướng xây dựng Nhà máy Bình Dương (cũ) trở thành trung tâm cung ứng đầu truyền động điện (Actuator) cho Van và giải pháp tự động hóa công nghiệp chiến lược toàn cầu.

Từ 2016, ENERTORK VINA đã đầu tư Nhà máy ở Bình Dương (cũ) , với các máy gia công cơ khí chính xác. Hãng cung cấp giải pháp Van công nghiệp tích hợp theo yêu cầu, kết hợp thân van OEM cùng đầu truyền động điện của ENERTORK dựa trên trang thiết bị hệ thống lắp ráp, kiểm tra, chạy thử đồng bộ nhằm tối ưu chi phí, rút ngắn thời gian triển khai dự án cho doanh nghiệp.

Các đầu truyền động điện ENERTORK được sản xuất theo tiêu chuẩn Hàn Quốc tiệm cận G7/EU, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật lĩnh vực điện, dầu khí, công nghiệp... Đặc biệt, ENERTORK sở hữu chứng nhận sử dụng trong Nhà máy Điện hạt nhân tại Hàn Quốc, minh chứng cho chất lượng vượt trội, khẳng định năng lực công nghệ, độ tin cậy trên thị trường quốc tế. 

ENERTORK cũng đang phát triển đầu truyền động điện thông minh tích hợp IoT điều khiển giám sát từ xa, ứng dụng AI bằng tích hợp bộ NPU trong bảo trì dự đoán, thống kê, phân tích dữ liệu kỹ thuật, tối ưu hiệu suất vận hành cho các nhà máy.

Với lợi thế vận hành trực tiếp tại Việt Nam, ENERTORK VINA mang đến cho khách hàng thời gian giao hàng nhanh chỉ từ 6 đến 8 tuần hoặc từ 1 đến 2 tuần đối với các sản phẩm có sẵn trong kho. Hiện, ENERTORK VINA cũng đang triển khai chương trình tư vấn và thay thế đầu truyền động điện dùng thử miễn phí cho các thương hiệu khác (Rotork, Auma…), phục vụ nhu cầu mua mới hay dự phòng.

Lễ khánh thành ENERTORK VINA 2026 là sự kiện kết nối đối tác khách mời trong tiệc tối giao lưu trải nghiệm giải pháp công nghệ công nghiệp tiên tiến & nhận các phần quà tri ân đặc biệt từ đại diện Tập đoàn.

Liên hệ:
 Mr. Phạm Ngọc Cường - Sales Director
ĐT: 0909 228 040
Email: cuong.pham@enertork.com

