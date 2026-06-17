Eo biển Hormuz mở cửa lại, giá dầu khi nào 'về bờ'?

Đến hôm qua (16.6), giá dầu Brent và WTI đều tiếp tục giảm thêm khoảng 3%, lần lượt còn mức 80,9 và 78,3 USD/thùng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với mức giá cao điểm trung bình khoảng 120 USD/thùng khi chiến sự Iran căng thẳng, nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức giá trung bình khoảng 70 USD/thùng trước khi xung đột nổ ra.

Cần quá trình để hồi phục

Dự kiến, ngày 19.6, Mỹ và Iran ký khung thỏa thuận hòa bình và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa ngay sau đó. Nhưng theo giới phân tích, để hồi phục dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz thì cần một quá trình với các bước sau.

Eo biển Hormuz mở cửa lại thì vẫn cần thời gian để dòng chảy hàng hóa phục hồi ẢNH: AP

Thứ nhất, giải quyết các nút thắt cổ chai của Hormuz. Ngày 15.6, Kpler - công ty theo dõi chuyển động của tàu - trích xuất dữ liệu cho thấy chưa có chuyển động đáng kể nào đối với 220 tàu chở dầu, trong tổng số gần 500 tàu, đang bị mắc kẹt ở vịnh Ba Tư.

Dự kiến, sau khi Hormuz mở cửa lại thì trong 15 ngày đầu tiên, khoảng 118 tàu sẽ rời khỏi vịnh Ba Tư để vượt qua eo biển này. Nhưng điều này đi kèm với tiến trình tháo gỡ thủy lôi hiệu quả ở eo biển Hormuz và sự đồng thuận chịu trách nhiệm bảo hiểm của các công ty bảo hiểm hàng hải vốn có khả năng cần thêm thời gian quan sát tình hình thực địa.

Cần phải giải tỏa số tàu đang mắc kẹt thì mới có chỗ cho các tàu khác ở vịnh Oman vượt eo biển Hormuz để nhận hàng ở vịnh Ba Tư. Ước tính, có thể phải mất đến 3 tháng thì lưu lượng tàu qua lại eo biển Hormuz mới phục hồi ở mức trước xung đột.

Bước thứ hai là rút dầu khỏi các kho dự trữ của các nước khai thác vốn phải dùng đến kho dự trữ trong thời gian đầu cuộc xung đột, khi việc vận chuyển bị ngưng trệ nhưng vẫn khai thác.

Bước thứ ba là tái khởi động quá trình khai thác, sản xuất. Các giếng dầu ở Trung Đông phần lớn đã bị đóng cửa sau thời gian xung đột. Việc khởi động lại quá trình khai thác và sản xuất đòi hỏi chuỗi quy trình kỹ thuật phức tạp, có thể kéo dài vài tuần. Thêm vào đó, sản lượng khai thác không tăng ngay mà phải tăng từ từ vì các kho dự trữ đang bị lấp đầy. Không những vậy, các giếng dầu và mỏ khí đốt lớn trong khu vực khá gần nhau, nên việc khởi động lại sản xuất sẽ đòi hỏi sự phối hợp giữa các công ty và quốc gia để đảm bảo áp suất nước và khí phun cân bằng nhau.

Một bước khác là sửa chữa các cơ sở khai thác, sản xuất ở khu vực do một số nhà máy lọc dầu, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên và một số nhà sản xuất dầu đã bị hư hại do bị tấn công. Một số cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng tới mức có thể mất vài năm để sửa chữa.

Kỳ vọng phục hồi

Dựa vào tình hình thực tế và triển vọng khả quan cho thỏa thuận Mỹ - Iran, Tập đoàn tài chính Citi Group ngày 15.6 (theo giờ Mỹ) đã đưa ra dự báo sơ bộ về giá dầu trong thời gian tới.

Theo đó, Citi Group cắt giảm dự báo dầu thô Brent trung bình xuống còn 75 USD và 70 USD/thùng cho quý 3 và 4/2026 với kỳ vọng dòng chảy thương mại qua eo biển Hormuz sẽ trở lại bình thường sau khi Mỹ và Iran thông qua biên bản ghi nhớ để chấm dứt chiến tranh ở vùng Vịnh. Dự báo giá dầu Brent năm 2027 cũng hạ xuống mức 65 USD/thùng, giảm đáng kể so với mức dự báo 80 USD/thùng được đưa ra trước đó.

Đi kèm với dự báo này, Citi Group đưa ra xác suất 60% cho giả định khung thỏa thuận được ký kết và các cuộc đàm phán nối tiếp đạt kết quả khả quan bền vững, lưu lượng hàng hóa qua eo biển Hormuz dần ổn định từ giữa tháng 7.

Tuy nhiên, triển vọng của thỏa thuận Mỹ - Iran vẫn cần thêm thời gian cho đến khi chính thức công bố. Vì đến hôm qua, các thông tin giữa hai bên đưa ra vẫn chưa hoàn toàn đồng nhất. Ví dụ, Hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin các tàu có thể đi qua Hormuz mà không trả phí chỉ diễn ra trong 60 ngày đầu, sau đó thì nước này và Oman sẽ quản lý eo biển Hormuz (được hiểu là có thu phí). Trong khi đó, trả lời Đài CNBC, Phó tổng thống Mỹ JD Vance lại khẳng định việc tàu qua Hormuz sẽ vẫn miễn phí trong dài hạn.