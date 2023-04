Theo VGC, các tựa game Epic Games Store miễn phí tiếp theo đã được tiết lộ. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 27.4 đến ngày 4.5, người chơi có thể truy cập cửa hàng của Epic Games để nhận miễn phí hai tựa game Breathedge và Poker Club.

Epic Games sắp tặng miễn phí thêm hai trò chơi mới Epic Games

Breathedge là một tựa game sinh tồn lấy bối cảnh không gian vũ trụ, người chơi sẽ vào vai một phi hành gia gặp tai nạn khi thực thi nhiệm vụ và phải sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt ngoài không gian. Ngoài ra, bạn sẽ phải tìm cách để sửa chữa tàu vũ trụ đang bị hư hỏng và tìm ra âm mưu khủng khiếp ẩn giấu đằng sau vụ tai nạn.

Đối với Poker Club, người chơi sẽ vào vai một tay chơi poker chuyên nghiệp trong giải đấu Poker Tour toàn thế giới, sau đó tham gia Club và tạo dựng tên tuổi trong các giải đấu trực tuyến 200 người chơi.

Poker Club sắp được tặng miễn phí trên Epic Games Store VGC

Breathedge và Poker Club sẽ thay thế hai trò chơi Beyond Blue và Never Alone, hiện được miễn phí cho đến ngày 27.4.

Vào năm ngoái, Epic Games Store đã tặng 99 tựa game miễn phí cho người dùng. Theo Epic, những trò chơi này có tổng trị giá 2.240 USD và người dùng hiện đã yêu cầu hơn 700 triệu tựa game miễn phí (giảm từ mức 765 triệu trò chơi vào năm 2021).

Epic Games vừa qua đã công bố mua lại studio Aquiris có trụ sở tại Brazil với số tiền không được tiết lộ, đây là nhà phát triển đứng sau các trò chơi Horizon Chase và Wonderbox. Studio được mua lại sẽ tập trung vào việc phát triển nội dung cho game Fortnite.