Epic Games Store sắp tặng miễn phí hai trò chơi mới

Theo VGC, những tựa game miễn phí tiếp theo của Epic Games Store đã được tiết lộ. Theo đó, cửa hàng sẽ cung cấp miễn phí hai tựa game là The Evil Within và Eternal Threads cho người chơi PC từ ngày 19.10 đến ngày 26.10.

Được phát hành lần đầu vào năm 2014, tựa game The Evil Within là tựa game đầu tay của Tango Gameworks, studio thuộc sở hữu của Bethesda do Shinji Mikami thành lập. Đây là một trò chơi kinh dị kể về những vụ mất tích, giết người hàng loạt, nhân vật chính là thám tử Sebastian Castellanos và các đồng đội sẽ đến hiện trường là bệnh viện Beacon để cùng nhau thăm dò và điều tra thế lực bí ẩn đằng sau. Nhưng bất ngờ Sebastian nghe thấy tiếng ồn cao và ngất đi. Và từ đây, những tình tiết bí ẩn cũng như câu chuyện man rợ đã bắt đầu.

Nhân vật chính trong The Evil Within Tango Gameworks

Về Eternal Threads, đây là một trò chơi đơn mô phỏng kết hợp giải đố có cốt truyện ly kỳ đến từ Cosmonaut Studios, nơi người chơi có nhiệm vụ cứu sống một nhóm người và thay đổi kết cục của họ trong quá khứ.

The Evil Inside và Eternal Threads sẽ thay thế hai trò chơi khác là Blazing Sails và Q.U.B.E. Ultimate Bundle, hiện được cung cấp miễn phí trên Epic Game Store cho đến ngày 19.10.

Giám đốc điều hành Tim Sweeney của Epic Games cho biết vào tháng 3 rằng người chơi sẽ có thể trải nghiệm thêm các sản phẩm độc quyền cao cấp khác của Epic Games Store trong tương lai. Và vào tháng 8, công ty đã công bố chương trình độc quyền mới của Epic Games Store.

Chương trình Epic First Run mới sẽ cho phép các nhà phát triển thuộc mọi quy mô nhận 100% doanh thu nếu họ đồng ý cung cấp trò chơi độc quyền trên Epic Games Store trong 6 tháng.

Tháng trước, Epic đã công bố kế hoạch sa thải khoảng 830 nhân viên, tương đương 16% tổng lực lượng lao động của công ty.