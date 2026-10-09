Epic Games Store tặng miễn phí hai trò chơi đến ngày 15.10

Epic Games Store vừa chính thức làm mới chương trình tặng trò chơi miễn phí định kỳ, mang đến cho cộng đồng game thủ cơ hội sở hữu miễn phí hai tựa game TerraScape và Out of Sight. Đợt ưu đãi này kéo dài trong 7 ngày, thay thế cho hai cái tên của tuần trước là Buried Stars và System Shock 2 vốn hiện đã kết thúc thời hạn nhận miễn phí.

TerraScape và Out of Sight là hai tựa game miễn phí mới trên Epic Games Store

Người dùng có thể nhận bộ đôi này cho đến ngày 15.10 trước khi những tựa game tiếp theo được mở tặng để thay thế vào cùng ngày. Song song với phiên bản trên máy tính, game thủ di động cũng có thể kiểm tra danh mục quà tặng hằng tuần của Epic Games Store trên hai hệ điều hành Android và iOS để nhận thêm trò chơi miễn phí.

Epic Games Store tặng miễn phí hai trò chơi hấp dẫn đến ngày 15.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tựa game đầu tiên là TerraScape đến từ nhà phát triển Bitfall Studios, kết hợp lối chơi xây dựng thành phố trên các ô lục giác với yếu tố giải đố chiến thuật thông qua bộ thẻ bài. Trò chơi hỗ trợ chế độ nhiều người chơi, cho phép người tham gia so tài tích lũy điểm số qua từng vòng đấu trong chế độ Versus hoặc cùng nhau phối hợp chiến lược để phát triển vương quốc ở chế độ Coop.

Trái ngược với phong cách đó, Out of Sight của nhà phát triển The Gang đưa người chơi vào một chuyến hành trình kinh dị rùng rợn. Trong tựa game này, người chơi sẽ nhìn qua đôi mắt của một chú gấu bông để dẫn đường cho một cô bé khiếm thị tìm cách thoát khỏi dinh thự mang quá khứ bi thảm và đen tối, nơi các giác quan có thể đánh lừa người trải nghiệm.

Sự kết hợp giữa phong cách chiến thuật thẻ bài và không khí kinh dị giúp đợt tặng quà tuần này của Epic Games Store đáp ứng được những sở thích trải nghiệm đa dạng. Người chơi có thể nhanh chóng lưu hai tựa game này vào tài khoản trước khi thời hạn ưu đãi chính thức khép lại vào ngày 15.10.