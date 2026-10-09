    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Công nghệGame

    Epic Games Store tặng miễn phí hai trò chơi đến ngày 15.10

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Epic Games Store vừa làm mới chương trình tặng quà định kỳ với hai trò chơi hấp dẫn, nhanh tay nhận ngay trước ngày 15.10.

    Epic Games Store vừa chính thức làm mới chương trình tặng trò chơi miễn phí định kỳ, mang đến cho cộng đồng game thủ cơ hội sở hữu miễn phí hai tựa game TerraScapeOut of Sight. Đợt ưu đãi này kéo dài trong 7 ngày, thay thế cho hai cái tên của tuần trước là Buried StarsSystem Shock 2 vốn hiện đã kết thúc thời hạn nhận miễn phí.

    TerraScapeOut of Sight là hai tựa game miễn phí mới trên Epic Games Store

    Người dùng có thể nhận bộ đôi này cho đến ngày 15.10 trước khi những tựa game tiếp theo được mở tặng để thay thế vào cùng ngày. Song song với phiên bản trên máy tính, game thủ di động cũng có thể kiểm tra danh mục quà tặng hằng tuần của Epic Games Store trên hai hệ điều hành Android và iOS để nhận thêm trò chơi miễn phí.

    Epic Games Store tặng miễn phí bộ đôi game xây thành phố và kinh dị - Ảnh 1.

    Epic Games Store tặng miễn phí hai trò chơi hấp dẫn đến ngày 15.10

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Tựa game đầu tiên là TerraScape đến từ nhà phát triển Bitfall Studios, kết hợp lối chơi xây dựng thành phố trên các ô lục giác với yếu tố giải đố chiến thuật thông qua bộ thẻ bài. Trò chơi hỗ trợ chế độ nhiều người chơi, cho phép người tham gia so tài tích lũy điểm số qua từng vòng đấu trong chế độ Versus hoặc cùng nhau phối hợp chiến lược để phát triển vương quốc ở chế độ Coop.

    Trái ngược với phong cách đó, Out of Sight của nhà phát triển The Gang đưa người chơi vào một chuyến hành trình kinh dị rùng rợn. Trong tựa game này, người chơi sẽ nhìn qua đôi mắt của một chú gấu bông để dẫn đường cho một cô bé khiếm thị tìm cách thoát khỏi dinh thự mang quá khứ bi thảm và đen tối, nơi các giác quan có thể đánh lừa người trải nghiệm.

    Sự kết hợp giữa phong cách chiến thuật thẻ bài và không khí kinh dị giúp đợt tặng quà tuần này của Epic Games Store đáp ứng được những sở thích trải nghiệm đa dạng. Người chơi có thể nhanh chóng lưu hai tựa game này vào tài khoản trước khi thời hạn ưu đãi chính thức khép lại vào ngày 15.10.

    Tin liên quan

    Disney cân nhắc thâu tóm Epic Games sau khoản đầu tư 1,5 tỉ USD

    Disney cân nhắc thâu tóm Epic Games sau khoản đầu tư 1,5 tỉ USD

    Disney được cho là đang xem xét mua lại Epic Games, trong bối cảnh mối quan hệ hai bên mở rộng và nhà phát triển Fortnite đối mặt áp lực tài chính.

    Khám phá thêm chủ đề

    Epic Games Store trò chơi miễn phí tặng game miễn phí Out of Sight TerraScape game kinh dị game xây thành phố

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận