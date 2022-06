Epic Games tăng cường dịch vụ chơi chéo cho các nhà phát triển

Theo Neowin, Epic Games đã ra mắt một công cụ tập trung vào khả năng chơi chéo mới cho các nhà phát triển trò chơi. Nhà phát hành trò chơi, hiện đang phải chiến đấu với Google và Apple, tuyên bố rằng công cụ ‘Crossplay for PC’ là bước đầu để giúp họ có thể mang trò chơi của họ sang nhiều nền tảng khác nhau.

Công cụ ‘Crossplay for PC’ mới chủ yếu dành cho các nhà phát triển. Nó có các tính năng giúp tạo trải nghiệm chơi chéo được liền mạch hơn. Điều này có thể thực hiện được do bộ công cụ SDK (Software Development Kit) phiên bản mới đã sẵn sàng để triển khai. Epic tuyên bố bộ công cụ cho phép các nhà phát triển có thể triển khai nhanh chóng và dễ dàng các dịch vụ chơi chéo mà họ chọn. Ngoài ra còn nhiều thứ cần thiết khác để cung cấp cho game thủ trải nghiệm chơi chéo đều được quản lý bởi ‘Crossplay for PC’.

Phát biểu về sự phát triển mới, Simon Allaeys, giám đốc cấp cao dịch vụ trực tuyến của Epic Games cho biết: “Khả năng chơi chéo mang lại cho những người bạn cơ hội đến với nhau và tạo ra những kỷ niệm đẹp qua những trải nghiệm tương tác. Chúng tôi đang ở vị trí thuận lợi để thúc đẩy sự thay đổi trong ngành bằng các công cụ chơi chéo dành cho tất cả các nhà phát triển. Chúng tôi tin rằng việc kết nối bạn bè và cộng đồng sẽ đưa ngành công nghiệp trò chơi đạt được bước phát triển vượt bậc và có thêm hàng tỉ người chơi tiếp theo.”

Có vẻ như Epic Games đang có kế hoạch đưa dịch vụ Epic Online Services Crossplay của mình lên các nền tảng khác trong tương lai. Nhưng hiện tại, dịch vụ chơi chéo chỉ hoạt động trên Steam và Epic Games Store.





Mục tiêu nhắm đến của Epic là hợp nhất những người chơi ở cả hai cửa hàng trò chơi. Điều này có nghĩa là người chơi từ một trong hai cửa hàng có thể tìm kiếm bạn bè của họ. Người chơi có thể gửi và nhận yêu cầu kết bạn cũng như tham gia các trò chơi nhiều người chơi trên hai cửa hàng.

Các nhà phát triển có thể tải xuống SDK 1.15 và cấu hình tương tự trong cổng thông tin dành cho nhà phát triển tại dev.epicgames.com.

Chơi game đa nền tảng đã trải qua một chặng đường dài. Tuy nhiên, các nhà phát hành game và những gã khổng lồ công nghệ đang sở hữu và vận hành các cửa hàng trò chơi của riêng họ, điều này đã gây ra sự chia rẽ. Epic Games dường như đang cố gắng giúp game thủ tham gia cùng bạn bè của họ trong một phiên chơi trò chơi mà không đòi hỏi phải mua thêm trò chơi đó.