EPS: Bàn giao CTTN 'Tuyến đường ánh sáng an ninh bằng đèn năng lượng mặt trời'

Hình ảnh tại lễ bàn giao





Công trình "Tuyến đường ánh sáng an ninh bằng đèn năng lượng mặt trời" tại tổ 15, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ có chiều dài 1,6 km với tổng số 40 bóng đèn năng lượng mặt trời công suất 500 W, kinh phí gần 70 triệu đồng do Công ty EPS và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ tài trợ, nhân công do lực lượng đoàn viên thanh niên Công ty EPS, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, Điện lực thị xã Phú Mỹ và địa phương cùng thực hiện trong vòng 1 tuần.

Việc thắp sáng tuyến đường bằng đèn năng lượng mặt trời không chỉ có ý nghĩa làm đẹp tuyến đường, phục vụ việc đi lại thuận tiện cho người dân mà còn góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông.

Tuổi trẻ EPS, Nhiệt điện Phú Mỹ và Điện lực Phú Mỹ triển khai lắp đặt đèn năng lượng mặt trời