EPS hoàn thành vượt tiến độ đại tu tổ máy GT12 Nhà máy điện Phú Mỹ 1

Kỹ sư EPS thực hiện công tác bảo dưỡng rotor tuabin tổ máy GT12 NMĐ Phú Mỹ 1

Theo kế hoạch, công trình đại tu tổ máy GT12 NMĐ Phú Mỹ 1 được triển khai từ ngày 3.11 - 31.12.2025, với 355 hạng mục công việc, huy động hơn 200 nhân sự tham gia. Trong suốt quá trình triển khai, Công ty EPS đã tổ chức kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm các hạng mục công việc được thực hiện phương án kỹ thuật đã được Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) phê duyệt.

Điểm nhấn của đợt đại tu lần này là đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao của EPS trực tiếp đảm nhiệm nhiều hạng mục kỹ thuật chuyên sâu, từng bước làm chủ công nghệ, thay thế vai trò chuyên gia trong các công việc quan trọng như tháo lắp cánh tuabin, tháo lắp máy phát, kiểm tra - đánh giá và thí nghiệm chẩn đoán chuyên sâu máy phát.

Với sự nỗ lực liên tục và phối hợp chặt chẽ giữa EPS và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, vào lúc 23 giờ 55 ngày 24.12.2025, tổ máy GT12 đã chính thức được bàn giao cho NSMO khai thác sau gần hai tháng dừng máy bảo dưỡng. Hiện tại, các thiết bị tổ máy sau đại tu vận hành ổn định, tin cậy, các thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu.