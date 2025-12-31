Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

EPS hoàn thành vượt tiến độ đại tu tổ máy GT12 Nhà máy điện Phú Mỹ 1

Nguồn: EPS
Nguồn: EPS
31/12/2025 13:31 GMT+7

Công ty EPS vừa hoàn thành công trình đại tu tổ máy GT12 Nhà máy điện Phú Mỹ 1, về đích sớm 7 ngày so với kế hoạch, đảm bảo an toàn và chất lượng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà chế tạo.

EPS hoàn thành vượt tiến độ đại tu tổ máy GT12 Nhà máy điện Phú Mỹ 1- Ảnh 1.

Kỹ sư EPS thực hiện công tác bảo dưỡng rotor tuabin tổ máy GT12 NMĐ Phú Mỹ 1

Theo kế hoạch, công trình đại tu tổ máy GT12 NMĐ Phú Mỹ 1 được triển khai từ ngày 3.11 - 31.12.2025, với 355 hạng mục công việc, huy động hơn 200 nhân sự tham gia. Trong suốt quá trình triển khai, Công ty EPS đã tổ chức kiểm soát chất lượng chặt chẽ, bảo đảm các hạng mục công việc được thực hiện phương án kỹ thuật đã được Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) phê duyệt.

Điểm nhấn của đợt đại tu lần này là đội ngũ kỹ thuật chất lượng cao của EPS trực tiếp đảm nhiệm nhiều hạng mục kỹ thuật chuyên sâu, từng bước làm chủ công nghệ, thay thế vai trò chuyên gia trong các công việc quan trọng như tháo lắp cánh tuabin, tháo lắp máy phát, kiểm tra - đánh giá và thí nghiệm chẩn đoán chuyên sâu máy phát.

Với sự nỗ lực liên tục và phối hợp chặt chẽ giữa EPS và Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ, vào lúc 23 giờ 55 ngày 24.12.2025, tổ máy GT12 đã chính thức được bàn giao cho NSMO khai thác sau gần hai tháng dừng máy bảo dưỡng. Hiện tại, các thiết bị tổ máy sau đại tu vận hành ổn định, tin cậy, các thông số kỹ thuật đều đạt yêu cầu.

Khám phá thêm chủ đề

EPS GT12 Nhà máy điện Phú Mỹ 1 Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận