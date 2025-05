EPS nhận bằng khen về công tác an toàn vệ sinh lao động

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện, EPS luôn xác định công tác an toàn vệ sinh lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững với phương châm "An toàn là trên hết".

Ông Dương Văn Lễ - Phó Giám đốc công ty EPS (thứ 4 từ phải qua) nhận bằng khen tại buổi lễ

Năm 2024, EPS triển khai đồng bộ các biện pháp quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001, ISO 9001 và ISO 14001. Công ty đã hoàn thành 9 công trình sửa chữa lớn tại các trung tâm điện lực Phú Mỹ, Vĩnh Tân, Mông Dương vượt tiến độ 21 ngày, không để xảy ra sự cố mất an toàn; thực hiện 70 dự án cho các khách hàng BOT có yêu cầu kỹ thuật và an toàn cao.

Bên cạnh đó, EPS đặc biệt chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe người lao động thông qua các chương trình huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, diễn tập PCCC, sơ cấp cứu, khám sức khỏe định kỳ và tổ chức nghỉ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo quy định. Đồng thời, công ty tích cực phát động các phong trào thi đua, sáng kiến về an toàn - sức khỏe - môi trường, nhằm xây dựng và lan tỏa văn hóa an toàn trong toàn công ty.