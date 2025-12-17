EPS: Sẻ chia yêu thương qua hoạt động hiến máu tình nguyện

CBCNV EPS tham gia chương trình hiến máu tình nguyện

Chương trình đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu an toàn, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, góp phần kịp thời bổ sung nguồn máu cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng ta trao đi màu đỏ của máu để ai đó có thể nhìn thấy màu xanh của cuộc đời", anh Phan Văn Út Bảy (thuộc phân xưởng gia công - phục hồi) chia sẻ.

Hoạt động hiến máu tình nguyện là điểm nhấn trong chuỗi chương trình an sinh xã hội của EPS, được triển khai trong khuôn khổ tháng Tri ân khách hàng năm 2025, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam.

Trong năm 2025, EPS đã duy trì và mở rộng phong trào hiến máu tình nguyện tại ba trung tâm điện lực mà các đơn vị EPS đóng chân, thông qua việc phối hợp với các đơn vị phát điện, tổ chức xã hội và cơ sở y tế địa phương, với gần 100 đơn vị máu được CBCNV công ty đóng góp trong năm, qua đó lan tỏa hình ảnh người lao động ngành Điện trách nhiệm, nghĩa tình, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng.