Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

EPS: Sẻ chia yêu thương qua hoạt động hiến máu tình nguyện

Nguồn: EPS
Nguồn: EPS
17/12/2025 14:48 GMT+7

Hưởng ứng tuần lễ hồng EVN lần thứ XI, ngày 17.12, Công ty EPS đã phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty Phát điện 3 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề 'Vạn trái tim - Một tấm lòng'.

EPS: Sẻ chia yêu thương qua hoạt động hiến máu tình nguyện- Ảnh 1.

CBCNV EPS tham gia chương trình hiến máu tình nguyện

Chương trình đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu an toàn, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế, góp phần kịp thời bổ sung nguồn máu cho công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Hiến máu tình nguyện là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chúng ta trao đi màu đỏ của máu để ai đó có thể nhìn thấy màu xanh của cuộc đời", anh Phan Văn Út Bảy (thuộc phân xưởng gia công - phục hồi) chia sẻ.

Hoạt động hiến máu tình nguyện là điểm nhấn trong chuỗi chương trình an sinh xã hội của EPS, được triển khai trong khuôn khổ tháng Tri ân khách hàng năm 2025, hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống ngành Điện Việt Nam.

Trong năm 2025, EPS đã duy trì và mở rộng phong trào hiến máu tình nguyện tại ba trung tâm điện lực mà các đơn vị EPS đóng chân, thông qua việc phối hợp với các đơn vị phát điện, tổ chức xã hội và cơ sở y tế địa phương, với gần 100 đơn vị máu được CBCNV công ty đóng góp trong năm, qua đó lan tỏa hình ảnh người lao động ngành Điện trách nhiệm, nghĩa tình, sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng.

Khám phá thêm chủ đề

EPS Hiến máu tình nguyện Tổng Công ty Phát điện 3 tuần lễ hồng EVN lần thứ XI
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận