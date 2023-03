Epson mở rộng dòng máy in phun, loại bỏ dần máy in laser

Các sản phẩm máy in WorkForce Enterprise AM sẽ được bán tại Việt Nam từ tháng 3.2023 Epson cung cấp

Bên cạnh hai dòng máy in màu cho khổ A3 mà Epson đang kinh doanh là WorkForce Pro Replaceable Ink Pack System (RIPS) với tốc độ in 26 trang mỗi phút và Line Inkjet (LIJ) với tốc độ in 60 - 100 trang mỗi phút, việc ra mắt dòng máy in WorkForce Enterprise AM với tốc độ in trong phân khúc 30 - 60 trang mỗi phút giúp Epson mở rộng thêm phân khúc máy in đa chức năng tốc độ trung bình, đáp ứng được nhu cầu in ấn tài liệu chung cho các văn phòng công ty.

WorkForce Enterprise AM được hỗ trợ công nghệ Heat-Free của Epson, giúp loại bỏ hoàn toàn nhiệt từ quy trình phun mực, giúp máy in tiêu thụ ít điện năng hơn so với các máy in laser trên thị trường. Các máy in được thiết kế một công cụ theo dõi mức tiêu thụ điện nằm ở dưới cùng của màn hình chính và một biểu tượng chiếc lá màu xanh lục để làm nổi bật việc tiết kiệm giấy khi in hoặc sao chép hai mặt.

Việc ra mắt dòng WorkForce Enterprise AM là bước khởi đầu cho việc Epson tái khẳng định cam kết trong việc phát triển các công nghệ bền vững như công nghệ In Không Nhiệt Heat-Free, đi cùng khoản đầu tư 100 tỉ yên được công bố trước đó và triển khai trong vòng 10 năm, cho đến năm 2030. Công ty cũng đã thông báo sẽ ngừng bán và phân phối phần cứng máy in laser tại các thị trường Đông Nam Á vào cuối năm 2023, tuy nhiên hãng vẫn sẽ hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp vật tư tiêu hao và bộ phận sửa chữa khi cần thiết.

Về ngoại hình, dòng WorkForce Enterprise AM được thiết kế "mềm mại hơn", thay thế các góc cứng bằng các cạnh cong, mượt mà hơn. Được trang bị 3 bộ hoàn thiện mới, cụ thể là bộ hoàn thiện ghim, bộ phận yên ngựa không có cầu nối bên ngoài và một bộ hoàn thiện bên trong.

Phần cứng của máy in được tích hợp sẵn các công cụ mới như khay trong, khóa băng giấy, bảng thiết bị xác thực và cài đặt Wi-Fi tùy chọn. Các cài đặt phần cứng này được tối ưu hóa để tăng năng suất, đặc biệt là trong môi trường văn phòng. Công nghệ quản lý in ấn bao gồm việc xác thực bằng mã PIN, bộ lọc địa chỉ IP, kiểm soát truy cập và chế độ quản trị bảng điều khiển để ngăn chặn việc thay đổi cài đặt máy in trái phép.

Tính năng OCR còn cho phép người dùng tìm kiếm, sao chép và dán dữ liệu (các từ ngữ hoặc ký tự) trong tài liệu dễ dàng hơn thay vì phải thực hiện thủ công.