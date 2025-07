Epson ra mắt dòng máy in hóa đơn bán hàng TM-T82IV

Trong bối cảnh hệ thống quản lý điểm bán hàng (POS) ngày càng đóng vai trò then chốt trong việc vận hành cửa hàng hiệu quả, nhu cầu về các dòng máy in tốc độ cao, dễ bảo trì cũng gia tăng mạnh mẽ.



Máy in hóa đơn bán hàng TM-T82IV Ảnh: Epson



Tiếp nối thành công của dòng TM-T82III, mẫu máy TM-T82IV được nâng cấp toàn diện về phần cứng và thiết kế, cùng tốc độ in lên đến 250 mm/giây. Với những cải tiến này, TM-T82IV trở thành giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp cần một thiết bị in hóa đơn ổn định, linh hoạt và vận hành mượt mà, đặc biệt trong các khung giờ giao dịch cao điểm.

Với kích thước chỉ 14,6 x 19,9 x 14,6 cm và khối lượng 1,7 kg, TM-T82IV dễ dàng bố trí trong nhiều không gian, từ quầy thu ngân đến khu bếp. Bề mặt ít gờ cạnh giúp dễ vệ sinh, kết hợp cùng khả năng chống bụi và chống nước, giúp máy luôn vận hành ổn định ngay cả trong môi trường ẩm nóng, cường độ cao như nhà hàng hoặc quán ăn.

Ngoài ra, máy còn được trang bị nắp bảo vệ dây cáp được tích hợp giúp giữ quầy thanh toán gọn gàng và hạn chế rủi ro ngắt kết nối, góp phần duy trì hoạt động một cách ổn định.

So với phiên bản tiền nhiệm, TM-T82IV có tuổi thọ dao cắt lên đến 2 triệu lần (tăng 33% so với 1,5 triệu trước đây), cùng hiệu suất in ổn định, phù hợp với nhu cầu sử dụng liên tục mỗi ngày.

Bổ sung một tính năng chưa có ở phiên bản trước, máy còn hỗ trợ in mã vạch Code128 để xử lý các loại dữ liệu phức tạp với độ chính xác cao, phục vụ tốt cho quản lý đơn hàng, kho bãi và vận chuyển hàng hóa. Đồng thời, công nghệ tiết kiệm giấy thông minh tích hợp giúp giảm tới 30% lượng giấy tiêu thụ, từ đó tiết kiệm chi phí, giảm thiểu lãng phí và hỗ trợ doanh nghiệp trong nỗ lực phát triển bền vững.

Đại diện Epson chia sẻ: "Các doanh nghiệp bán lẻ và kinh doanh thực phẩm và đồ uống (F&B) ngày càng đòi hỏi hiệu quả vận hành cao, đặc biệt trong thời gian cao điểm. Điều này kéo theo nhu cầu nâng cấp các thiết bị hỗ trợ nhằm cải thiện trải nghiệm và mức độ hài lòng của khách hàng. Epson cam kết đáp ứng những yêu cầu đó bằng các dòng máy in có hiệu suất cao, vận hành bền bỉ và ít bảo trì".