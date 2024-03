Epson Việt Nam tặng phòng tin học cho học sinh vùng sâu vùng xa Đắk Lắk

Sau các hoạt động được thực hiện tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Epson Việt Nam cũng ấp ủ tiếp tục mang chương trình “Sắc màu yêu thương” đến với nhiều trường học khác trên khắp cả nước Epson Việt Nam cung cấp

Theo đó, Epson Việt Nam trao tặng 1 phòng tin học gồm 1 máy in màu Epson EcoTank L3250, 1 máy chiếu Epson EB-E01 và 10 bộ máy tính đời mới, sở hữu cấu hình có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của thầy cô cũng như các em học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân.



Bên cạnh đó, Epson Việt Nam cũng dành tặng hơn 450 cuốn truyện và hơn 400 cuốn tập mới cho thư viện trường, trao tặng các dụng cụ hỗ trợ đào tạo nâng cao thể chất và sức khỏe dành cho học sinh như bóng rổ, vợt cầu lông… và trồng 30 cây sưa để tạo thêm mảng xanh cho không gian học đường. Đồng thời, nhằm mang đến những hoạt động đầy màu sắc góp phần nâng cao đời sống tinh thần của học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Epson Việt Nam đã tổ chức buổi chiếu phim ngoài trời cho hơn 400 em học sinh và phụ huynh với máy chiếu Epson.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Daisuke Hori - Tổng giám đốc Epson Việt Nam cho biết: "Hoạt động lần này là một phần rất quan trọng trong việc thực hiện hóa các cam kết mạnh mẽ của Epson Việt Nam về phát triển bền vững và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn. Là thương hiệu công nghệ có mặt toàn cầu, chúng tôi tin rằng những tiến bộ công nghệ mang một ý nghĩa to lớn trong việc cải thiện mọi khía cạnh của cuộc sống từ làm việc, học tập cho tới các trải nghiệm khác. "Tính bền vững" là cốt lõi trong các hoạt động của chúng tôi và chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ trong việc giúp cộng đồng trở nên tốt đẹp hơn, đặc biệt là đối với trẻ em, phụ nữ".



Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác với dự án "Phòng tin học cho em" thuộc hệ sinh thái "Nuôi em" - sáng lập và điều hành bởi anh Hoàng Hoa Trung, Epson Việt Nam đã tặng 1 máy in L3250, 1 máy chiếu EB-E01 cho Trường THCS Lê Đình Chinh (xã Ea Rốk, huyện Ea Súp) đồng thời tài trợ 8 máy in màu Epson EcoTank và 8 bộ máy chiếu cho các trường học ở vùng núi cao thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An và Tuyên Quang. Từ đó, giúp bổ sung các trang thiết bị cần thiết phục vụ quá trình dạy và học tại các địa phương còn khó khăn.