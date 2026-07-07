EQuest và Viện Công nghệ châu Á hợp tác xây dựng mô hình đại học công nghệ

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện các doanh nghiệp đối tác, cùng lãnh đạo Viện Công nghệ châu Á (AIT), Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường ĐH Phú Xuân.

Theo biên bản ghi nhớ, các bên sẽ thành lập Viện Công nghệ mới nổi (Institute of Emerging Technologies - IMT) tại Trường ĐH Phú Xuân nhằm triển khai các chương trình đào tạo đại học cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khoa học dữ liệu, kỹ thuật hệ thống công nghiệp, robot, bán dẫn và các ngành công nghệ mới nổi khác.

Trong đó, Viện Công nghệ châu Á đóng vai trò đối tác học thuật, hỗ trợ phát triển chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng học thuật, tham gia giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế.

Tập đoàn Giáo dục EQuest, Trường ĐH Phú Xuân và Viện Công nghệ châu Á ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Sinh viên sau khi tốt nghiệp Viện Công nghệ mới nổi được tạo điều kiện chuyển tiếp lên chương trình cao học tại Viện Công nghệ Châu Á với thời gian rút ngắn và học phí ưu đãi.

Đại diện Tập đoàn Giáo dục EQuest cho biết, sự hợp tác giữa Tập đoàn EQuest, Trường ĐH Phú Xuân và Viện Công nghệ châu Á giúp mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế chất lượng cao tại Việt Nam, đồng thời phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực có vai trò then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Giáo sư Pai-Chi Li, Chủ tịch Viện Công nghệ châu Á (AIT), cho biết: "AIT mong muốn hợp tác cùng EQuest trong việc thành lập và phát triển Viện Công nghệ mới nổi (IMT) tại Trường ĐH Phú Xuân. Đây sẽ là bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn giữa EQuest, Trường Trường ĐH Phú Xuân và AIT, tạo nền tảng cho sự gắn kết học thuật sâu rộng hơn, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo chung, đồng thời mở ra khả năng hình thành một mô hình đại học AIT tại Việt Nam trong tương lai."

Phát biểu tại sự kiện, ông Đàm Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Trường ĐH Phú Xuân, nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng với hợp tác này, Việt Nam sẽ có thêm một trường đại học đẳng cấp quốc tế với xếp hạng cao trong khu vực và tham gia vào quá trình phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Hợp tác với AIT không chỉ là sự kết nối giữa các tổ chức giáo dục, mà còn là một đóng góp thiết thực vào quá trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế và thúc đẩy đổi mới trong hệ sinh thái giáo dục Việt Nam".

Ông Đàm Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị, Trường ĐH Phú Xuân phát biểu tại lễ ký kết sáng 7.7.2026

Sáng kiến này cũng nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung vào nội dung đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời, sự hợp tác này cũng phản ánh định hướng của Chính phủ Việt Nam trong việc khuyến khích khu vực tư nhân đóng góp tích cực hơn vào đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đại biểu cùng khách mời chụp ảnh kỷ niệm tại lễ ký kết

"TP.HCM khuyến khích các tập đoàn giáo dục, cơ sở giáo dục tư thục liên kết với cơ sở giáo dục có uy tín trên thế giới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ lõi theo định hướng của Chính phủ, xây dựng TP.HCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực", Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.