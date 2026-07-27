EREV - Giải pháp xe điện mở rộng phạm vi hoạt động cho người dùng Việt Nam

Đó là lý do công nghệ EREV (Extended Range Electric Vehicle - Xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) được đánh giá là một giải pháp thực tế, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày của khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng mới, năng lượng xanh giảm phát thải.

Công nghệ EREV tiên phong của Volkswagen

EREV - Trải nghiệm của xe điện "mở rộng phạm vi hoạt động", chủ động và sự an tâm trên những hành trình dài.

Khác với xe hybrid truyền thống, xe sử dụng công nghệ EREV vận hành hoàn toàn bằng mô-tơ điện. Động cơ đốt trong không có tác dụng truyền động mà đóng vai trò là "một bộ sạc công suất cao di động" chủ động cung cấp năng lượng cho bộ pin công nghệ cao, dung lượng lớn.

Nhờ đó, người dùng vẫn được tận hưởng những ưu điểm đặc trưng của xe điện như khả năng tăng tốc tức thì, vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Đồng thời, khả năng mở rộng phạm vi hoạt động giúp giảm bớt nỗi lo về hạ tầng sạc công cộng, đặc biệt trên các hành trình dài hoặc tại những khu vực có hạ tầng sạc chưa hoàn thiện, mang đến sự cân bằng lý tưởng giữa trải nghiệm xe điện và tính thực dụng trong sử dụng hàng ngày.

Volkswagen và bước tiến đột phá trong công nghệ EREV

Với chiến lược phát triển đa dạng các giải pháp điện hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của từng thị trường, Volkswagen đã đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ EREV tạo ra một thế hệ xe điện mới.

Công nghệ EREV của Volkswagen cho phép người dùng sử dụng điện cho phần lớn nhu cầu đi lại hằng ngày, đồng thời vẫn duy trì khả năng thực hiện các chuyến đi xa mà hoàn toàn không phụ thuộc vào hạ tầng sạc. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, thiết thực đối với nhu cầu di chuyển hiện đại.

Sự kết hợp giữa bộ pin dung lượng lớn, mô-tơ điện hiệu suất cao và hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động thông minh giúp tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng, mang lại trải nghiệm vận hành mạnh mẽ, êm ái cùng phạm vi hoạt động linh hoạt. Nhờ đó, xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày bằng điện trong đô thị, đồng thời sẵn sàng cho những hành trình dài mà vẫn đảm bảo sự chủ động và an tâm cho người sử dụng.

Bộ pin công nghệ cao EREV của Volkswagen đáp ứng nhu cầu tự do di chuyển gần như không giới hạn

Thế hệ EREV mới của Volkswagen có thể đạt tổng phạm vi hoạt động lên đến hơn 1.651 km theo Chu trình thử nghiệm CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle), chỉ với một lần sạc đầy pin kết hợp một lần tiếp nhiên liệu xăng, mang đến sự tự do di chuyển gần như không giới hạn. Quãng đường di chuyển này thực sự là một bước đột phá khi so sánh với dòng xe thuần điện BEV, xe PHEV, hoặc xe sử dụng động cơ đốt trong, thường có phạm vi di chuyển 500 - 800 km.

Hướng đến tương lai điện hóa với EREV, người dùng có thể trải nghiệm những giá trị cốt lõi của xe điện mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc trong mọi tình huống sử dụng. Việc sạc pin khi thuận tiện và tiếp nhiên liệu nhanh chóng khi cần thiết giúp hành trình luôn chủ động và linh hoạt.

Công nghệ EREV được Volkswagen định vị là một trong những giải pháp hoàn hảo trong danh mục công nghệ điện hóa, bên cạnh xe thuần điện (BEV) và xe plug-in hybrid (PHEV), nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng tại các thị trường khác nhau. Trong bối cảnh quá trình điện hóa diễn ra với tốc độ khác nhau tại từng quốc gia, EREV được kỳ vọng sẽ mang đến thêm một lựa chọn phù hợp cho những thị trường đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng sạc, trong đó có Việt Nam.

Đó cũng là cách Volkswagen tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp điện hóa, mang những công nghệ tiên tiến đến gần hơn với khách hàng và góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang tương lai di chuyển bền vững.

Dự kiến trong thời gian quý 4/2026, Volkswagen sẽ mang đến Việt Nam mẫu xe điện sử dụng công nghệ EREV tiên phong tại Việt Nam, với những giải pháp phù hợp đối với điều kiện hạ tầng và nhu cầu cho thị trường. Việt Nam cũng chính là thị trường được giới thiệu mẫu xe này sớm nhất sau khi ra mắt ở Trung Quốc.