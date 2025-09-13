Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Ericsson mở văn phòng chỉ dùng mạng 5G tại Việt Nam

Anh Quân
Anh Quân
13/09/2025 09:45 GMT+7

Đây là văn phòng đầu tiên trong nước trang bị giải pháp Mạng di động ảo doanh nghiệp (EVCN), sử dụng kết nối 5G thay thế mạng Wi-Fi truyền thống, thể hiện cam kết của Ericsson trong việc thúc đẩy ứng dụng 5G tại Việt Nam.

Tập đoàn công nghệ viễn thông Ericsson vừa chính thức khai trương văn phòng mới tại Hà Nội, đánh dấu sự hiện diện 32 năm tại Việt Nam. Văn phòng mới được xem là bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ 5G vào môi trường doanh nghiệp. 

Trong đó, giải pháp EVCN do chính Ericsson phát triển cho phép một tổ chức có thể quản lý và kiểm soát kết nối 5G riêng cho thiết bị di động trong văn phòng, đặc biệt là laptop hỗ trợ 5G hoặc các ứng dụng công nghệ thông tin khác. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định, bảo mật và tốc độ cao hơn so với mạng Wi-Fi thông thường.

Ericsson khai trương văn phòng dùng mạng 5G nội bộ thay Wi-Fi tại Hà Nội - Ảnh 1.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Ericsson Việt Nam chia sẻ tại sự kiện

Ảnh: Anh Quân

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam cho biết việc đưa văn phòng mới vào hoạt động khẳng định cam kết lâu dài của công ty. Ericsson hiện là đối tác của các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT và MobiFone trong quá trình hiện thực hóa mạng 5G trên toàn quốc, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp 30% GDP vào năm 2030 của Việt Nam.

Sự kiện khai trương cũng là dịp để Ericsson giới thiệu một số ứng dụng tiềm năng của công nghệ 5G. Các bản trình diễn công nghệ tại sự kiện đã phác họa một tương lai kết nối không giới hạn, bao gồm giải pháp giao tiếp 3D Holographic theo thời gian thực, kính thông minh XR tích hợp AI hỗ trợ dịch thuật và điều hướng, cùng robot 5G sử dụng trong an toàn công nghiệp và kiểm tra thiết bị...

Việc khai trương văn phòng mới được trang bị công nghệ 5G tiên tiến cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của Ericsson, không chỉ trong việc cung cấp hạ tầng mạng cho các nhà mạng mà còn trong việc tiên phong ứng dụng các giải pháp 5G thực tiễn vào môi trường doanh nghiệp tại Việt Nam.

Số lượng thuê bao 5G dự kiến đạt gần 2,9 tỉ cuối năm 2025

Số lượng thuê bao 5G dự kiến đạt gần 2,9 tỉ cuối năm 2025

Ngành viễn thông đang bước vào một chương mới đầy hứa hẹn với tốc độ phát triển bứt phá của 5G và hệ sinh thái số - hứa hẹn sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và định hình lại cách chúng ta sống, làm việc và kết nối.

Xem thêm bình luận