Thanh gươm trừ tà (Dr. Cheon and the Lost Talisman) là phim mới nhất có Esom vừa ra mắt. Nữ diễn viên sinh năm 1990 thủ vai Yoo Kyung, cô gái sở hữu đôi mắt âm dương. Vì để cứu em gái duy nhất Yu Min (Park So Yi đóng), Yoo Kyung tìm đến Dr. Cheon (Kang Dong Won) nhờ giúp đỡ và cùng anh tiêu diệt ác quỷ