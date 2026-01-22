Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Game

Esports World Cup 2026 công bố giải thưởng 75 triệu USD cho 24 bộ môn thi đấu

Khải Minh
Khải Minh
22/01/2026 14:20 GMT+7

Giải đấu thể thao điện tử lớn nhất thế giới - Esports World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Riyadh, quy tụ 2.000 tuyển thủ, 200 CLB và trao tổng giải thưởng 75 triệu USD trong 24 bộ môn thi đấu.

Tổ chức Esports World Cup Foundation (EWCF) vừa chính thức công bố tổng giá trị giải thưởng kỷ lục 75 triệu USD cho Esports World Cup 2026 (EWC), giải đấu thể thao điện tử lớn nhất toàn cầu sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, từ ngày 6.7 đến 23.8.2026. Giải năm nay quy tụ hơn 2.000 tuyển thủ, đại diện cho 200 câu lạc bộ từ hơn 100 quốc gia, tranh tài trong 25 giải đấu thuộc 24 bộ môn.

Trong tổng quỹ thưởng, 30 triệu USD được phân bổ cho Club Championship - giải đấu liên bộ môn trọng điểm của EWC với phần thưởng cao nhất 7 triệu USD dành cho câu lạc bộ vô địch. Con số này tăng thêm 3 triệu USD so với năm 2025. Ngoài ra, hơn 39 triệu USD sẽ được trao cho các giải vô địch cá nhân từng bộ môn. Phần còn lại của quỹ được dành cho các giải thưởng phụ như danh hiệu MVP, Giải Jafonso (dành cho tuyển thủ hoặc CLB đi lên từ vòng loại vớt) và các sự kiện vòng loại được tổ chức cùng đối tác phát hành.

Esports World Cup 2026 công bố giải thưởng 75 triệu USD cho 24 bộ môn thi đấu - Ảnh 1.

Một số bộ môn thi đấu phổ biến tại EWC 2026

ẢNH: EWCF

Danh sách 24 bộ môn thi đấu bao gồm nhiều tên tuổi lớn như Dota 2, League of Legends, Valorant, Counter-Strike 2, PUBG, Call of Duty, EA Sports FC 26 và bổ sung hai tựa game mới là Fortnite Trackmania. Các nội dung thi đấu sẽ được tổ chức song song tại nhiều địa điểm thi đấu trong suốt bảy tuần lễ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm theo dõi cho khán giả cả trực tiếp và trực tuyến.

EWCF cũng tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ hệ sinh thái, trong đó có Chương trình Đối tác Câu lạc bộ hỗ trợ 40 tổ chức esports hàng đầu thế giới, cùng hệ thống vòng loại Road to EWC dành cho cả tuyển thủ chuyên nghiệp, bán chuyên và phong trào. Mục tiêu là xây dựng một lộ trình rõ ràng giúp các đội tuyển có cơ hội tham gia tranh tài tại sự kiện chính thức.

EWC 2026 là mùa giải thứ ba liên tiếp được tổ chức theo thể thức liên bộ môn, tiếp nối thành công của năm 2025 - kỳ giải ghi nhận 750 triệu lượt xem, 350 triệu giờ xem, cùng hơn 3 triệu lượt khách tham dự trực tiếp tại Riyadh.

Khám phá thêm chủ đề

Esports World Cup Esports Thể thao điện tử game thủ League of Legends DOTA 2
