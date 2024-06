Esports World Cup bổ sung Call of Duty: Modern Warfare III và Warzone Competitions

Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2003, thương hiệu Call of Duty vẫn là một trong những trò chơi điện tử phổ biến nhất thế giới. Call of Duty™: Cũng nhờ đó, Modern Warfare III là một trong những trò chơi điện tử bán chạy nhất năm 2023 tại Mỹ. Bên cạnh đó, sau khi ra mắt người chơi vào tháng 3.2020, Call of Duty®: Warzone đã đạt được thành công ngay lập tức khi nhượng quyền thương mại gia nhập thể loại battle royale. Cả hai trò chơi đều có hệ sinh thái thể thao điện tử mạnh mẽ, thu hút người hâm mộ bằng nhiều hình thức khác nhau, từ lối chơi theo giải đấu đến các cuộc tranh tài đối kháng.

Call of Duty™: Modern Warfare III từng bị chê đồ họa xấu

Ralf Reichert, Giám đốc điều hành của Esports World Cup Foundation cho biết: “Bằng cách thêm hai trò chơi phiên bản tuyệt vời của Call of Duty vào danh sách thi đấu tại Esports World Cup, chúng tôi đã củng cố lời hứa của mình là mang đến những game hay nhất thế giới cho người hâm mộ eSports ở khắp mọi nơi. Call of Duty là phần cuối cùng trong lịch trình EWC 2024 lịch sử của chúng tôi và chúng tôi rất vui mừng được chào đón các vận động viên và cộng đồng người hâm mộ toàn cầu của họ đến Riyadh vào mùa hè này”.

Việc bổ sung Call of Duty™: Modern Warfare III và Call of Duty®: Warzone sẽ nâng cao bộ sưu tập các tựa game tại Esports World Cup năm nay, quy tụ những cộng đồng lớn nhất nhất trên toàn thế giới. Ngoài 2 môn thi đấu mới bổ sung, Esports World Cup còn có các game khác nằm trong nội dung thi đấu như Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, EA Sports FC 24, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, Liên Minh Huyền Thoại, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG Battlegrounds, PUBG Mobile, ESL R1, Rocket League, StarCraft II, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, TEKKEN 8 và Tom Clancy's Rainbow 6 Siege.

Mỗi nội dung thi đấu tại Esports World Cup có tổng giải thưởng lên đến 33 triệu USD

Mỗi nội dung thi đấu tại Esports World Cup có tổng giải thưởng riêng với giá trị lên đến 33 triệu USD. Bằng cách thêm hai trò chơi Call of Duty này, EWCF đã tạo thêm cơ hội cho các vận động viên cũng như game thủ tham gia và kiếm được phần thưởng có thể thay đổi cuộc đời. Trong suốt giải đấu, cuộc thi Call of Duty®: Warzone (3 dêm 6.7) sẽ có 21 đội tranh tài để giành tổng giải thưởng trị giá 1 triệu USD và Call of Duty™: Modern Warfare III (15 đến 18.8) sẽ có 16 đội tranh giành tổng giải thưởng trị giá 1,8 triệu USD.

Kết quả trong cả hai cuộc thi đều đóng góp điểm vào bảng xếp hạng tổng thể của Giải vô địch Câu lạc bộ, một thể thức thi đấu chéo trò chơi sáng tạo duy nhất của EWC. Những người chiến thắng trong ít nhất một cuộc thi trò chơi EWC sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng cao nhất trị giá 7 triệu USD của Giải vô địch Câu lạc bộ (trong tổng số 20 triệu USD dành cho 16 Câu lạc bộ hàng đầu) và danh hiệu cao quý "Nhà vô địch Câu lạc bộ Esports World Cup".