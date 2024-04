Esports World Cup công bố giải thưởng lớn nhất lịch sử thể thao điện tử

Esports World Cup quyết định tăng số tiền thưởng kỷ lục này để trở thành tổng giải thưởng lớn nhất từng được trao tại một giải đấu thể thao điện tử, phá vỡ kỷ lục 45 triệu USD trước đó do Gamers8: The Land of Heroes thiết lập vào năm 2023.

Tổng giải thưởng lịch sử của Esports World Cup rất phù hợp với quy mô lớn lần này, bởi sự kiện sẽ có sự góp mặt của các câu lạc bộ và vận động viên thể thao điện tử hàng đầu thế giới trong 20 cuộc thi, và nhiều cuộc thi khác sẽ được công bố trong suốt lịch trình kéo dài 8 tuần. Phần thưởng lớn thể hiện một bước tiến đáng kể trong nỗ lực của Esport World Cup nhằm phát triển ngành thể thao điện tử toàn cầu đồng thời cung cấp nhiều lựa chọn nghề nghiệp bền vững hơn cho các vận động viên và câu lạc bộ thể thao điện tử đa ngành. Nó cũng sẽ giúp hỗ trợ EWC như một nền tảng thu hút các vận động viên, đội và tổ chức giỏi nhất cùng nhau tham gia một lễ kỷ niệm quốc tế về sự xuất sắc của thể thao điện tử và cộng đồng người hâm mộ.

Ralf Reichert, Giám đốc Điều hành của Esports World Cup Foundation cho biết: “Việc lập kỷ lục về tổng giải thưởng thể thao điện tử lớn nhất là một thành tích đáng chú ý, nhưng điều tôi tự hào nhất là thông điệp tích cực gửi đến cộng đồng trò chơi và thể thao điện tử rộng lớn hơn”.

Ông nói thêm: “Hơn 60 triệu USD là minh chứng cho sự đầu tư của chúng tôi vào tương lai của thể thao điện tử toàn cầu, cam kết với những người hâm mộ thể thao điện tử, những người xứng đáng có được những sự kiện đặc biệt và mở rộng sứ mệnh của chúng tôi là tạo ra những cơ hội cạnh tranh có ý nghĩa với các giải thưởng thay đổi cuộc sống cho các vận động viên thể thao điện tử ở khắp mọi nơi”.

Giải vô địch câu lạc bộ sẽ diễn ra với thể thức thi đấu chéo sáng tạo của EWC. Ban tổ chức sẽ trao tổng trị giá 20 triệu USD cho 16 câu lạc bộ hàng đầu dựa trên thành tích chung của họ. Giải vô địch câu lạc bộ là một thể thức mới tập trung vào các cuộc thi nhiều trò chơi, trong đó mỗi câu lạc bộ sẽ chọn các trò chơi mà họ muốn thi đấu. Khi sự kiện kết thúc, câu lạc bộ có thành tích tốt nhất trong các giải vô địch trò chơi khác nhau sẽ đăng quang.

Tổng giải thưởng còn lại sẽ được chia thành ba hạng mục phân phối bổ sung: Giải vô địch trò chơi, Giải thưởng MVP (game thủ xuất sắc nhất) và Vòng loại. Mỗi Giải thưởng trong số 20 Giải sẽ có tổng giải thưởng riêng với tổng giá trị vượt quá 33 triệu USD. Ngoài ra, Giải thưởng MVP có trị giá 50.000 USD. Hơn 7 triệu USD sẽ được trao trước khi Giải bắt đầu, khi các đội và vận động viên cạnh tranh để đủ điều kiện giành các vị trí tham gia giải đấu.

Đội hình đột phá của EWC gồm 19 trò chơi tham gia bao gồm (theo thứ tự bảng chữ cái): Apex Legends, Counter-Strike 2, Dota 2, EA Sports FC 24, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, Liên Minh Huyền Thoại, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG Battleground, PUBG MOBILE, Tom Clancy's Rainbow 6 Siege, ESL R1, Rocket League, StarCraft II, Street Fighter™ 6, Teamfight Tactics và TEKKEN 8.

Ngoài việc tập trung vào sự xuất sắc trong cạnh tranh, EWC sẽ biến thủ đô Riyadh thành trung tâm của cộng đồng người hâm mộ thể thao điện tử và văn hóa trò chơi với Lễ hội hấp dẫn quy mô lớn bao gồm các hoạt động chơi game, giải đấu cộng đồng, lễ kỷ niệm văn hóa đại chúng, trải nghiệm quốc tế và nhiều hơn thế nữa. Thông tin bổ sung về Lễ hội EWC sẽ được ban tổ chức công bố sau.