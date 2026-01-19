EU cân nhắc phương án ứng phó đòn thuế quan của Mỹ

Reuters ngày 18.1 đưa tin EU đã tổ chức cuộc họp cấp đại sứ cùng ngày và đã nhất trí rằng cần tăng cường nỗ lực ngoại giao để thuyết phục ông Trump không áp thuế.

Chi tiết về động thái của EU có thể được thảo luận tại cuộc họp khẩn giữa các lãnh đạo của khối, dự kiến diễn ra ngày 22.1. Trong trường hợp ông Trump cương quyết áp thuế các nước EU, phương án đáp trả tiềm năng là áp đặt thuế quan lên 93 tỉ euro (hơn 107 tỉ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Biện pháp này được công bố vào năm ngoái nhằm trả đũa đòn thuế từ Washington, song được hoãn lại vì hai bên đạt thỏa thuận hồi tháng 7.2025.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa (trái) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại buổi ký thỏa thuận thương mại EU - Mercosur ngày 17.1 tại Paraguay ẢNH: AFP

Phương án thứ 2 là sử dụng Công cụ chống cưỡng ép (ACI), có hiệu lực từ cuối năm 2023 nhưng chưa từng được kích hoạt. Với ACI, EU có thể hạn chế một nước tiếp cận các gói thầu công, hoạt động đầu tư hoặc ngân hàng, hay hạn chế thương mại trong ngành dịch vụ - lĩnh vực mà Mỹ có thặng dư với EU.

Đài Euronews cho hay ACI được ví như “khẩu bazooka về thương mại” được EU thông qua nhằm đối phó các quốc gia không thân thiện có hành vi đe dọa về kinh tế.

Giới chức Mỹ chưa phản hồi thông tin về động thái của EU.

Tổng thống Trump ngày 17.1 tuyên bố sẽ áp thuế 10% lên 8 nước EU kể từ ngày 1.2, cho đến khi Mỹ có được quyền mua Greenland. EU thời gian qua đã công khai phản đối việc Washington có ý định sáp nhập vùng lãnh thổ Greenland của Đan Mạch, một thành viên của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Các nguồn thạo tin tiết lộ phương án đánh thuế đáp trả dường như nhận được ủng hộ rộng rãi hơn so với kích hoạt ACI.

Các nước EU đã bày tỏ ủng hộ lập trường của Đan Mạch về vấn đề Greenland, song cũng đang tranh thủ nguồn lực để giảm leo thang quan hệ với Mỹ, theo Reuters. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) diễn ra tuần này tại Thụy Sĩ có thể là thời điểm EU thuyết phục Tổng thống Donald Trump. Ông Trump có lần đầu tiên xuất hiện tại WEF sau 6 năm và sẽ có bài phát biểu quan trọng vào ngày 21.1.