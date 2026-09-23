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    EU đưa 2 tỉ phú Nga ra khỏi danh sách cấm vận giữa tranh cãi nội bộ
    VideoThế giới

    EU đưa 2 tỉ phú Nga ra khỏi danh sách cấm vận giữa tranh cãi nội bộ

    La Vi-Vi Trân
    Liên minh châu Âu (EU) đã đưa 2 tỉ phú Nga ra khỏi danh sách trừng phạt trong một quyết định gây tranh cãi giờ chót.

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