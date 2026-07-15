EU phản đối động thái chống Tòa án Hình sự quốc tế của Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) ngày 14.7 đã có phản ứng mạnh sau khi Mỹ phát động chiến dịch nhằm 'vô hiệu hóa một cách có hệ thống khả năng hoạt động' của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).