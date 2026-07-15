Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
EU phản đối động thái chống Tòa án Hình sự quốc tế của Mỹ
Video Thế giới

EU phản đối động thái chống Tòa án Hình sự quốc tế của Mỹ

La Vi - Văn Khoa
Liên minh châu Âu (EU) ngày 14.7 đã có phản ứng mạnh sau khi Mỹ phát động chiến dịch nhằm 'vô hiệu hóa một cách có hệ thống khả năng hoạt động' của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Khám phá thêm chủ đề

eu ICC Tòa án Hình sự Quốc tế Mỹ Cấm vận

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận