EU: Sau đối phó ngoài đến phòng ngừa trong

Kẻ thù bên ngoài thì hữu hình, nhưng kẻ thù ở bên trong thì thường vô hình, nên sách lược đối phó và cách tiếp cận của EU phải khác.

Trong chiến lược an ninh nội khối, EU đặt trọng tâm ưu tiên ở khía cạnh phòng ngừa để sẵn sàng ứng phó lẫn ngăn ngừa những rủi ro và thách thức an ninh mới. Cho nên EU tập trung trước hết vào việc nhận diện sớm rủi ro và thách thức an ninh, không để xảy ra tình trạng nước đến chân mới nhảy.

Liên minh châu Âu công bố chiến lược an ninh nội khối mới Ảnh: Reuters

Những biện pháp cụ thể được đề xuất là tăng cường trao đổi thông tin tình báo giữa các cơ quan tình báo và phản gián của các thành viên; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các thành viên về phân tích và dự báo rủi ro, thách thức an ninh, đặc biệt đối với dạng thức phi truyền thống nhằm đưa ra đối sách ứng phó chung và phối hợp hành động. Một trong những chính sách được chiến lược này đặc biệt coi trọng là cải tổ tổ chức cảnh sát chung Europol của EU.

Trong có ấm thì ngoài mới yên. EU đi từ gây dựng ngoài yên trước rồi mới kiến tạo trong ấm. So với chiến lược phòng thủ chung thì chiến lược an ninh nội khối chung này khả thi hơn bởi cách tiếp cận thích hợp, biện pháp chính sách đề ra rất cụ thể và đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của các thành viên. Nó sẽ trợ giúp đắc lực cho EU đạt được mục tiêu kiến tạo ngoài yên.