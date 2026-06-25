'Eugene Onegin' - ballet Nga hòa quyện rock và Tchaikovsky đến Việt Nam

Eugene Onegin là vở diễn thứ hai được đoàn ballet danh tiếng Eifman (Nga) mang đến Việt Nam, sau thành công của Anna Karenina vào năm ngoái. Năm nay, tác phẩm được xem là một trong những dấu ấn nổi bật trong sự nghiệp biên đạo của Boris Eifman sẽ có 8 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội vào tháng 10 tới.

Biên đạo Boris Eifman cho biết Eugene Onegin là tác phẩm xuất sắc nhất sự nghiệp của mình ẢNH: BTC CUNG CẤP

Nếu Anna Karenina là bi kịch tình yêu nổi tiếng nhất của văn học Nga thì Eugene Onegin lại là câu chuyện bằng thơ về khát vọng tuổi trẻ, lựa chọn và nuối tiếc muộn màng. Điều thú vị, phiên bản Eugene Onegin mang tới Việt Nam lần này là sự đương đại hóa tác phẩm tiểu thuyết thơ của đại thi hào Alexander Pushkin.

Eugene Onegin mang đến suy ngẫm về tuổi trẻ, sự trưởng thành, sự hối hận và lựa chọn ẢNH: BTC

Không gian mới, âm nhạc mới của Eugene Onegin

Theo đó, tác phẩm dành cho thế hệ khán giả mới kết hợp âm nhạc của Pyotr Tchaikovsky với các sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky. Sự giao thoa giữa ballet cổ điển và âm nhạc đương đại không chỉ tạo nên không gian nghệ thuật mới mẻ, mà còn mở ra nhịp điệu biểu đạt mới cho các màn múa, qua đó khắc họa những xung đột tâm lý của nhân vật - dấu ấn trong phong cách sáng tạo của Boris Eifman.

Với ông, hành trình biến đổi của Tatyana từ cô gái tỉnh lẻ nhút nhát thành người phụ nữ trưởng thành, tự tin trong giới thượng lưu cũng là trọng tâm của vở diễn, bên cạnh câu chuyện tình yêu nhiều day dứt.

Là một tác phẩm ballet đương đại, vở diễn muốn thu hút người trẻ ẢNH: BTC

Ra mắt lần đầu năm 2009, Eugene Onegin được Boris Eifman đặt các nhân vật trong bối cảnh hiện đại nhằm tạo sự kết nối với công chúng hôm nay. Tác phẩm nhanh chóng thu hút khán giả trẻ - nhóm công chúng vốn ít gắn bó với các nhà hát ballet truyền thống. Theo biên đạo múa, vở diễn cho thấy nghệ thuật hàn lâm vẫn có thể đối thoại với thời đại khi được kể bằng một ngôn ngữ mới.

Đến nay, Eugene Onegin đã được trình diễn tại hơn 40 quốc gia và liên tục góp mặt trong các chuyến lưu diễn của đoàn Eifman tại châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Ban tổ chức cho biết, sự trở lại của đoàn Eifman với Eugene Onegin cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng quan trọng trên hành trình lưu diễn của các đoàn nghệ thuật quốc tế.

Sự trưởng thành trong tính cách, những ám ảnh tâm lý cũng là một phần của vở diễn ẢNH: BTC



